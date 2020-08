Olaf Latzel kehrt an die Kanzel zurück

Pastor Olaf Latzel darf wieder predigen, für wie verachtenswert er sexuelle Minderheiten hält

Heute, 16:27h,

In der St. Martinikirche in Bremen wird Hass auf Homosexuelle wieder großgeschrieben: Nach seinem Urlaub darf der evangelische Pfarrer Olaf Latzel erneut in seiner Gemeinde predigen. Das sei am Dienstag bei einem Gespräch am Sitz der Bremischen Evangelischen Kirche beschlossen worden, meldete das RB-Magazin "buten un binnen".



Die Landeskirche habe ferner mitgeteilt, dass sich Latzel gegenüber einem Kirchenausschuss zu einer "Mäßigung im Rahmen seines Verkündigungsauftrags verpflichtet" habe. Über den weiteren Inhalt des Gesprächs sei Vertraulichkeit vereinbart worden.

Diszinplinarverfahren und Anklage gegen Latzel

Die Landeskirche hatte im Mai ein Disziplinarverfahren gegen den erzkonservativen Pastor eingeleitet, nachdem zwei Wochen zuvor der Staatsschutz Ermittlungen wegen Volksverhetzung aufgenommen hatte. Anlass dafür war, dass der 52-Jährige bei einem "Eheseminar" gegen sexuelle und geschlechtliche Minderheiten polemisiert hatte – Homosexualität hatte er unter anderem als "todeswürdig" bezeichnet (queer.de berichtete).



Anfang Juli erhob die Staatsanwaltschaft Bremen Anklage gegen Latzel (queer.de berichtete). Ein Amtsgericht wird nun voraussichtlich im September entscheiden, ob ein Hauptverfahren eröffnet wird.



Nach der Anklageerhebung schickte die Kirche Latzel zunächst einmal in den Sommerurlaub (queer.de berichtete).



Eine auch von der evangelischen Mitarbeitendenvertretung geforderte Suspendierung des Pastors wurde dagegen abgelehnt. Man wolle erst das Strafverfahren abwarten – so lange bleibe das Disziplinarverfahren ausgesetzt.



Latzel ist Chef einer von 61 Kirchengemeinden der Bremischen Evangelischen Kirche. Er war nicht nur wegen wiederholter Ausbrüche gegen Homosexuelle in die Schlagzeilen geraten, sondern auch wegen antiislamischen und frauenfeindlichen Äußerungen. Die "Frankfurter Rundschau" bezeichnete ihn deshalb als "Hetzprediger von der Weser". (dk)