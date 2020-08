Schwulenberatung Berlin sucht Sozialarbeiter*in / Sozialpädagog*in

Heute, 06:34h, noch kein Kommentar

Die Schwulenberatung Berlin sucht für das Netzwerk Anders Altern zum nächstmöglichen Zeitpunkt



eine*n Sozialarbeiter*in / Sozialpädagog*in (B.A./B.Sc.)



oder vergleichbar im Umfang von ca. 30 Std./Woche.



Das Netzwerk Anders Altern (NAA) bietet Unterstützung und Beratung bei allen psychischen und sozialen Problemen, die mit Homosexualität und Alter verbunden sein können. Das NAA entwickelt und betreut außerdem alternative Wohn- und Pflegeprojekte. Die Zielgruppe sind LSBTI über 55 Jahre, mit Fokus auf schwule Männer und Multiplikator*innen in der Pflege und Altenhilfe.



Aufgaben u a.:

• Psychosoziale Beratung der Zielgruppe, ggfls. deren Freund*innen/Angehörigen

• Information von mit der Zielgruppe arbeitenden Fachkräften und Multiplikator*innen

• Akquise und Betreuung von Ehrenamtlichen

• Mitwirkung bei Koordination der Wohnprojekte "Lebensort Vielfalt"

• Netzwerkarbeit

• Konzeptionelle Weiterentwicklung



Anforderungen:

• Abschluss in den Bereichen Sozialarbeit/Sozialpädagogik (B.Sc./B.A.) oder

vergleichbare Qualifikation

• Sehr gute Kenntnisse der LSBTI* Lebenswelten, insbesondere schwuler Lebenswelten

• Gute Kenntnisse über altersbedingt psychische Beeinträchtigungen und Erkrankungen

• Kenntnisse/Berufserfahrung im Bereich nicht-pflegerischer Leistungen nach dem Pflegeleistungsergänzungsgesetz (SGB XI) von Vorteil

• Erfahrung im Bereich Beratung, speziell in der Arbeit mit Menschen in psychischen Krisen

• Strukturiertes, methodisches und selbstständiges Arbeiten



Bewerbungen

mit dem Kennwort A1/2020/03 NAA bitte per E-Mail senden an , Bewerbungsschluss: Mi, 2. September 2020.



Weitere Informationen erhältlich bei Elke Fernholz, Tel. (030) 23 36 90-95.