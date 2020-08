Schwulenberatung Berlin sucht Mitarbeitende*n für Lebensort Vielfalt

Heute, 06:34h, noch kein Kommentar

Die Schwulenberatung Berlin sucht für ihr Qualitätssiegel Lebensort Vielfalt® in Kombination mit der Fachstelle LSBTI Alter und Pflege zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n Mitarbeitende*n



Gesundheits- oder Pflegemanagement, Public Health, Psychologie, Sozialarbeit / Sozialpädagogik (B.A./B.Sc.) oder vergleichbar



im Umfang von ca. 30 Std./Woche.



Aufgaben u.a.:

• Weiterentwicklung und Umsetzung des Lebensort Vielfalt® – Qualitätssiegels als Instrument zur Förderung kultursensibler Pflege sexueller Minderheiten

• Bundesweite Akquise interessierter Senior*innen- und Pflegeeinrichtungen

• Analyse und fachliche Begleitung/Beratung interessierter Senior*innen- und Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser, Hospize

• Qualifizierte Empfehlung organisationspolitischer und inhaltlich förderlicher Maßnahmen

• Psychosoziale Beratung interessierter Senior*innen und ihrer Angehörigen, des sozialen Umfeldes

• fachliche Beratung interessierter Senior*innen – und ambulanter und stationärer Pflegeeinrichtungen o.ä.

• Mitwirkung beim Aufbau und Konzept(weiter-)entwicklung beider o.g. Bereiche

• Kooperation mit LSBTI -Organisationen, mit bezirklichen Einrichtungen, Beauftragten für Senior*innen u.a. im Aufbau und der Pflege eines Fachnetzwerkes



Anforderungen:

• Hochschulabschluss in einem der o.g. Bereiche

• Gute Kenntnisse im Bereich Qualitätsmanagement und von Pflege- und Senior*inneneinrichtungen u.a.

• Zugehörigkeit zur LSBTI* Zielgruppe

• Fundierte Kenntnisse speziell von Trans*und Inter* Lebenswelten

• Gute Kenntnisse über altersbedingt psychische Beeinträchtigungen und Erkrankungen

• Erfahrung in der Konzeption und Durchführung von Fortbildungen/Workshop mit hohem Interesse und Bereitschaft an digitaler Umsetzung

• Reisebereitschaft

• Strukturiertes, methodisches und selbstständiges Arbeiten



Bewerbungen von Trans* und Inter*Personen sind ausdrücklich erwünscht.



Bewerbungen mit dem Kennwort A1/2020/04 QS/FST bitte per E-Mail senden an , Bewerbungsschluss: Mi, 2. September 2020.



Weitere Informationen erhältlich bei Elke Fernholz, Tel. (030) 23 36 90-95.