Teddy-Gewinner beim Taiwan Film Festival

Seit 2017 gibt es in Berlin das Taiwan Film Festival, und auch in diesem Jahr findet es statt, wenn auch natürlich virtuell. Vom 21. bis 30. August gibt online (bei Vimeo) neun taiwanesische Filme zu sehen, darunter Werke des international gefeierten Regisseurs Midi Z ("City of Jade"), eine Dokumentation über taiwanesische Schwarzbären und Schwertkampf-Klassiker in Schwarzweiß ("Vengeance of the Phoenix Sisters").

Asiens erstes Land mit der Ehe für alle

Ein kleiner Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf LGBTI-Dokumentarfilmen, sicherlich auch deswegen, weil Taiwan 2019 als erstes Land in Asien die Ehe für alle einführte. Zu sehen ist dabei "Small Talk", in dem die Regisseurin Huang Hui-chen sich mit ihrer lesbischen Mutter auseinandersetzt. Der Film wurde 2017 auf der Berlinale mit dem Teddy Award ausgezeichnet.



Der zweite queere Film im Programm ist "Taipeilove*" über den Umgang mit Homosexualität in der taiwanesischen Gesellschaft und den Kampf für LGBTI-Rechte.



Für 15,40 € gibt es das Festivalticket, mit dem sich sieben Tage lang innerhalb Deutschlands sämtliche Filme (natürlich alle mit englischen Untertiteln) bis zum 30. August sichten lassen. (ph)