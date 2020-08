Hubert Fella für 12,99 Euro buchen

Heute, 09:44h,

Hubert Fella hat am Mittwoch auf seiner Instagramseite seinen Fans ein Angebot gemacht: Für 12,99 Euro dreht er für jeden ein Wunschvideo mit einem Wunschtext.



"Ihr kennt mich vielleicht von 'Ab ins Beet', 'Hot oder Schrott', 'Sommerhaus der Stars', 'Kampf der Realitystars', 'Promis auf Hartz IV', 'Plötzlich arm, plötzlich reich', 'Promis privat'. Wir haben schon sehr viele Sendungen gemacht", so das Ankündigungsvideo des 52-Jährigen, der gemeinsam mit seinem Ehemann Matthias Mangiapane zum deutschen Trash-TV-Adel gehört. "Und wenn ihr Lust habt, würde ich für euch auch gerne ein Video machen. Es gibt im Moment ein Angebot mit 50 Prozent – 12,99 Euro. Zum Beispiel ein Geburtstagsvideo, ein Glückwunschvideo, ein Verlobungsvideo, ein Hochzeitsvideo, für irgend 'ne Vermählung, für Freunde oder irgendwas, wenn ihr zum Beispiel sagt, ihr macht eine Einladung." Auch bei Fragen zu den vielen Sendungen, in denen er und sein Mann dabei waren, werde er eine Antwort per Video schicken. Außerdem könne er in den Videos gerne erzählen, "was in unserem Leben" passiere.



Fella und Mangiapane sind derzeit ständig in einschlägigen TV-Sendern zu sehen. Fella war etwa bei der Ende Juli auf RTL Zwei gestarteten Spielshow-Serie "Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand" dabei – er flog allerdings bereits in der ersten Folge raus. Mit seinem Mann Matthias Mangiapane wird er am 31. August außerdem in "Plötzlich arm, plötzlich reich" das "Leben am anderen Ende der sozialen Skala" (Sat.1-Pressetext) testen. Am 18. September wird Mangiapane dann die neue Staffel von "Promiboxen" auf Sat.1 eröffnen – mit einem Kampf gegen Julian F.M. Stoeckel (queer.de berichtete).

Auch andere Promis zu haben

Fella nutzt für seinen Videoservice die App Chattyco, bei der auch andere "Stars" ihre Dienste anbieten. Kader Loth, die Grande Dame des deutschen Trash-TV, ist etwa für 14,99 Euro zu haben. Die Idee stammt – wie könnte es anders sein – aus den USA. Dort wird aber auch gerne mal mehr berechnet: Der Rapper Ice T kostet 400 Dollar, sein Kollege Ice Cube nimmt 600 Dollar und Boxer Floyd Mayweather sogar 999 Dollar. Carol Baskin von der Netflix-Kultshow "Tiger King" soll laut NPR pro Tag Hunderte Videos à 199 Dollar gedreht haben – und damit allein in einer Woche 100.000 Dollar verdient haben. (cw)