Schwuler Opa wider Willen

Heimkino

Heiner Lauterbach wird bisweilen als Clown in Klamotten verschenkt. Doch in "Enkel für Anfänger" zeigt er als Leih-Opa, was in ihm steckt, und läuft fast zu Loriot-Klasse auf. Nach dem Kinoerfolg ist die Komödie nun auf DVD, Blu-ray und digital erhältlich.