Rausgewählt: Sascha Heyna muss "Promi Big Brother" verlassen

Die "Promi Big Brother"-WG hat einen queeren Bewohner weniger: Am Sonntag wurde der schwule QSC-Moderator und Sänger Sascha Henya vom Publikum aus der Sat.1-Show rausgewählt. Der 45-Jährige sorgte anschließend für einen emotionalen Moment.



Nach seinem Abschied von den verbliebenen Kandidat*innen rannte Heyna im Live-Studio an den verdutzten Moderator*innen Jochen Schropp und Marlene Lufen vorbei direkt in die Arme seines am Rande wartenden Lebenspartners Markus. Heyna hatte sich erst zum Auftakt der Sat.1-Show als schwul geoutet (queer.de berichtete). Mit Markus ist er seit 15 Jahren zusammen.



Der emotionale Auszug von Sascha Heyna

Der Verrat der Dragqueen



Beim Voting der Zuschauer*innen zog Heyna gegen Ikke Hüftgold und Ramin Abtin den Kürzeren. Dass der QSC-Moderator überhaupt auf der Exit-Liste stand, hatte er ausgerechnet Katy Bähm zu verdanken. Obwohl die bisexuelle Dragqueen zuvor für den Zusammenhalt der LGBTI-Community im Container geworben hatte, stimmte sie in der offenen Nominierungsrunde überraschend für Sascha Heyna.



Katy Bähm hatte Sascha Heyna als Auszugskandidat nominiert (Bild: Sat.1)

Gewählt werden durften von den "Promi Big Brother"-Bewohner*innen nur Männer. Der schwule "Prince Charming"-Teilnemer Aaron Königs hatte sich in einem vorangegangenen Spiel Immunität erkämpft.



Nachrücker Aaron Königs bleibt im Märchenschloss (Bild: Sat.1)

Intensives Gespräch zwisch Katy Bähm und Ikke Hüftgold

In der Sendung vom Sonntag kam es auch zu einem intensiven Gespräch zwischen Katy Bähm und Ikke Hüftgold. "Gemocht zu werden, akzeptiert zu werden und den Sieg bei 'Promi Big Brother'" – diese drei Sachen wünsche sie sich, gestand die Dragqueen dem Ballermann-Sänger. Allerdings wisse sie auch: "Ich ecke mit einer Art immer superschnell bei allen an."



Hüftgold hatte einen guten Rat für Katy: "Akzeptanz kannst du nicht erzwingen. Es geht um Authentizität im Leben." Er erklärte, dass sich die Kunstfiguren "Ikke" und "Katy" gar nicht so sehr voneinander unterscheiden, gab der Drag-Künstlerin aber noch etwas mit auf den Weg: "Allerdings hast du als Katy privat auch Züge, bei denen man leicht vermuten könnte, dass du übertreibst. Das wirkt dann schnell aufgesetzt und das nimmt dir die Authentizität. Manchmal bist du eben auch privat Dramaqueen."



Ikke Hüftgold (li.) hat ein Herz für Katy Bähm (Bild: Sat.1)

Bähm trauerte ihrer bereits verloren geglaubten Chance auf den Sieg hinterher: "Ich hätte das Ding gerne gewonnen." Doch Ikke zeigte sich überzeugt, dass sie das Ruder noch einmal herumreißen kann: "Bleib dir einfach treu. Ich glaube, die Leute wollen dich sehen. Du hast ein geiles großes Herz. Das zeigst du und das kannst du nur zeigen, wenn du so bist wie du bist."



Finale am Freitag



Ab sofort muss täglich eine Person den "Promi Big Brother"-Container verlassen. Am Freitag entscheidet sich im Finale, wer die Siegprämie in Höhe von 100.000 Euro mit nach Hause nehmen kann. (cw)



