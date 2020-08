Georg Preuße wird 70: Kehrt Mary noch einmal zurück?

Heute, 12:05h,

Georg Preuße, der als Dragqueen Mary an der Seite des 1995 an Krebs verstorbenen Reiner Kohler ("Gordy") bekannt wurde, feiert am Montag seinen 70. Geburtstag. Die deutsche Ur-Dragqueen ist inzwischen nicht mehr auf der Bühne oder zu sehen TV und lebt zurückgezogen mit seinem eingetragenen Lebenspartner Jack Amsler in der Schweiz.



Doch ganz von Mary verabschiedet hat sich Preuße noch nicht, wie er in einem in den "Stuttgarter Nachrichten" veröffentlichten Interview verriet: "Ich habe mich nie von der Bühne getrennt. Ich habe auch nie NIE gesagt", so Preuße.



Einschränkend sagte er, dass er als Mary bis zu 400 Auftritte im Jahr gehabt und deshalb vieles verpasst habe. Das wolle er jetzt nachholen. Um ihn wieder auf die Bühne zu bringen, brauche es "Überzeugungskraft", denn er sei mit seinem aktuellen Lebenszustand "sehr zufrieden". Besonders genieße er die Zeit mit seinem Lebenspartner: "Wir sind fast 24 Stunden zusammen, ohne uns auf die Nerven zu gehen", so Preuße.

Direktlink | TV-Auftritt von Mary und Gordy in den Achtzigern

"Ich glaube, ich habe aus mir das Optimale herausgeholt"

Insgesamt ziehe er eine positive Bilanz seines künstlerischen Schaffens. Es gebe "eigentlich nichts", was er aus heutiger Sicht anders hätte machen können. "Ich glaube, ich habe aus mir das Optimale herausgeholt", so Preuße. "Aber vielleicht geht ja noch was." Es sei "etwas sehr Besonderes, in vielen Briefen lesen zu können, was die Kunstfigur Mary für diese Menschen bedeutet hat und ihr Leben positiv veränderte". Er sei froh, dass er die Travestiekunst in Deutschland "aus ihrem Schattendasein" holen konnte und dass er "die Kraft hatte – gerade in den 80er-Jahren – meinen Teil an der gesellschaftlichen Veränderung mitwirken zu können".



Zuletzt hatte Preuße 2018 in Berlin in Rolf Hochhuts "Der Stellvertreter" als Papst Pius XII. auf der Bühne gestanden. In einem Interview sagte er damals, dass er sich von der katholischen Kirche entfremdet habe – Grund sei ihre ablehnende Haltung zu Homosexualität (queer.de berichtete). (dk)