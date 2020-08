Vater verlobt sich mit Ex-Freund seiner Tochter

Scott und Barrie bei ihrem Verlobungsurlaub in Kroatien (Bild: Instagram / donbarrie

Eine recht komplizierte Familienkonstellation sorgt derzeit in sozialen Medien für Staunen: Der in Florida lebende Brite Barrie Drewitt-Barlow hat sich vor wenigen Tagen im Urlaub auf der kroatischen Adriainsel Hvar mit Scott Hutchinson verlobt, dem Exfreund seiner 20-jährigen Tochter Saffron. Auf Instagram zeigte der 50-jährige Barrie, wie stilvoll er seinem halb so alten Partner, einem Ex-Stuntman, einen Antrag machte: auf einem Boot mit Rosenblättern, unzähligen Kerzen und Champagner. Im Zentrum stand ein Diamantring.



Die beiden frisch Verlobten können es offenbar gar nicht erwarten, eine Regenbogenfamilie zu gründen. So sagte Barrie dem Boulevardblatt "The Sun" bereits im März: "Ich bin überglücklich, die Nachricht zu teilen, dass Scott und ich schwanger mit Drillingen, drei Mädchen, sind. Wir nutzen eine Leihmutter und sie wurde beim ersten Versuch schwanger." Die Leihmutter hätten sie sich wegen ihres Aussehens und ihres hohen IQs ausgesucht. Sie lebt in San Francisco – also in einem Bundesstaat, in dem kommerzielle Leihmutterschaft legal und ein Riesengeschäft ist. Insgesamt hätten sie 15 Frauen im Hotel Beverly Wilshire in Los Angeles interviewt – also genau in jenem Hotel, in dem "Pretty Woman" gedreht wurde.

Saffron gibt ihren Segen

Tochter Saffron hat offenbar nichts dagegen, dass ihr Vater mit ihrem bisexuellen Exfreund ausgeht. Sie war ebenfalls auf dem Kroatien-Urlaub dabei und zeigte sich auf Urlaubsbildern fröhlich neben ihrem zukünftigen Stiefvater. Von den Boulevardmedien wird sie mit der Aussage zitiert: "Solange sie glücklich sind, macht mir das nichts aus."



Barrie ist in Großbritannien ein B-Promi – er hatte 1999 für Schlagzeilen gesorgt, als er und sein damaliger Freund Tony Vater durch Leihmutterschaft wurden. Damals kamen die Zwillinge Saffron und Aspen zur Welt. Danach gründeten Barrie und Tony eine Agentur für Leihmutterschaften. 2003 kam ihr gemeinsamer Sohn Orlando zur Welt, 2010 die Zwillinge Jasper und Dallas. Die beiden Eltern wissen nicht, wer von ihnen der leibliche Vater welches Kindes ist, die außerdem noch von verschiedenen Leihmüttern stammen. Ihre Familie vermarktete das Paar in britischen TV-Shows – "wie die Kardashians – nur schwul und unverschämter", so titelte die "Welt" in einem Bericht über die Drewitt-Barlows 2016.



Derzeit lebt Barrie übrigens noch immer mit seinem Ex zusammen, mit dem er mehr als drei Jahrzehnte lang liiert gewesen war – dieser wohnt allerdings in einem anderen Gebäudetrakt ihrer Sieben-Millionen-Euro-Villa in Florida. Mit seinem neuen Verlobten dekoriert Barrie nun ein über 100.000 Euro teures Kinderzimmer, in dem sich die Drillinge wie in einem Prinzessinnenpalast fühlen sollen. (dk)