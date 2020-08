Aufklärungsprojekt München sucht Geschäftsführung / Projektleitung

Heute, 11:40h, noch kein Kommentar

Das Aufklärungsprojekt München e.V sucht



Geschäftsführung / Projektleitung

(19,5 Std./Woche, ab sofort, unbefristet, TVÖD SuE12).



Das Aufklärungsprojekt München e.V. bietet Bildungsveranstaltungen zu sexueller Orientierung und geschlechtlicher Identität an. Das 30-köpfige ehrenamtliche Team führt Workshops zum Thema lesbisches, schwules, bisexuelles, asexuelles, trans*, inter* und queeres Leben für Schulen und pädagogische Fachkräfte schwerpunktmäßig im Stadtgebiet München durch. In der Projektarbeit werden Elemente der Antidiskriminierungspädagogik, der politischen Bildungsarbeit und der Sexualpädagogik miteinander verbunden.



Ihre Aufgaben:

• Leitung des Bildungsprojektes und der Geschäftsstelle des Trägervereins

• Freiwilligenmanagement

• Konzipierung, Koordinierung, fachliche Beratung und Organisation der Bildungsarbeit in Schulen, außerschulischen Einrichtungen und Facheinrichtungen

• Öffentlichkeits- und Vernetzungsarbeit

• Mitarbeit in relevanten Arbeitsgemeinschaften, bei Bündnissen und Veranstaltungen

• Qualitätsmanagement

• Budgetmanagement



Sie bringen mit:

• Abgeschlossenes Studium der Sozialen Arbeit, Sozialpädagogik, Pädagogik, Sozialwissenschaften oder vergleichbare Qualifikation

• Kompetenzen und Erfahrung in der LSBTIQA*-Arbeit

• Erfahrung im Umgang mit Verwaltung und öffentlichen Institutionen

• Hohes Maß an Eigenständigkeit, analytischem Denken, strukturierter Arbeitsweise

• Betriebswirtschaftliches Denken

• Sicherer Umgang mit den gängigen MS-Office-Anwendungen

• Bereitschaft zu vereinzelter Wochenend- und Abendarbeit



Wünschenswerter Weise haben Sie:

• Erfahrung im Projektmanagement und/oder

• Erfahrung im Bereich Freiwilligenmanagement, Jugendarbeit und Erwachsenenbildung und/oder

• Affinität zu digitalen Medien, z.B. MS Teams, Zoom, Prezi, Social Media etc.



Wir bieten:

• Vergütung nach TVÖD SuE S12 (Stufeneingruppierung entsprechend der Berufserfahrung)

• Mitarbeit in einem multiprofessionellen, ehrenamtlich engagierten Team

• Büroarbeitsplatz in der Nähe des Münchner Hauptbahnhofs

• Möglichkeit, einen Teil der Arbeitszeit im Homeoffice zu erbringen

• Supervision, Fortbildungen, Jahressonderzahlung, Ballungsraumzulage

• Raum für eigene Ideen



Wir begrüßen aussagekräftige Bewerbungen von Personen unabhängig von deren Herkunft, Hautfarbe, Behinderung, Religion oder Weltanschauung als PDF an .



Frauen, Personen des sogenannten dritten Geschlechts und Personen mit eigenen Erfahrungen von Flucht, Migration und Rassismus bitten wir ausdrücklich, sich zu bewerben.