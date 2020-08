Ein queerer Killer in der brandenburgischen Provinz

Heute, 06:36h, noch kein Kommentar

Ein Wolf streift durch die Wälder am Rand eines kleinen Dorfs an der deutsch-polnischen Grenze. Jakob, ein junger Polizist, ist ihm auf der Spur, aber er wittert noch etwas anderes in der Dunkelheit. Er stößt auf einen Mann, so scheint es zumindest, mit wildem Blick und drahtigem Körper. Er trägt ein Kleid und schwingt ein Katana, ein japanisches Schwert.

Zwei Außenseiter in Brandenburgs finsteren Wäldern



Poster zum Film: "Der Samurai" läuft seit 27. August 2020 als VoD im Salzgeber Club

Als der Fremde Jakob zu einem Kreuzzug gegen das Dorf verführen will, muss dieser an seine Grenzen und darüber hinaus gehen, um die Verwüstungen aufzuhalten, die sein geheimnisvoller Verehrer erst unter Gartenzwergen und Wachhunden, dann unter den Bewohnern des Dorfes anrichtet. Im Morgengrauen nach dieser rabenschwarzen Nacht ist nichts mehr, wie es einmal war. Und Jakob muss lernen, was es heißt, aus der Reihe zu tanzen.



"Der Samurai" ist ein alptraumhafter Thriller über eine persönliche Befreiung. Was als eine mysteriöse, aber dennoch in der Realität verwurzelte Erzählung beginnt, nimmt im weiteren Verlauf immer fantastischere Züge an.



"Der Samurai" ist nach den preisgekrönten Kurzfilmen "Hundefutter" (Kurzfilmpreis achtung berlin 2007), "Cowboy" (Iris Prize, Cardiff 2008) und "Kokon" (Deutscher Kurzfilmpreis 2009) der erste Langspielfilm von Till Kleinert. Sechs Jahre nach dem Kinostart ist er nun im Salzgeber Club zu sehen. (cw/pm)



Vimeo / Salzgeber Club | Trailer zu "Der Samurai" und Möglichkeit, den Film direkt anzuschauen

Infos zum Film



Der Samurai. Thriller. Deutschland 2014. Regie: Till Kleinert. Darsteller: Michel Diercks, Pit Bukowski, Uwe Preuss, Ulrike Hanke-Hänsch, Kaja Blachnik, Christoph Guy Kane. Laufzeit: 79 Minuten. Sprache: deutsche Originalfassung. Untertitel: Englisch, Französisch, Portugiesisch, Polnisch (optional). FSK 16. Verleih: Edition Salzgeber. Seit 20. August 2020 im Salzgeber Club als Video on Demand