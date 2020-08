Jetzt die besten queeren Filme des Jahres gucken!

Heute, 05:55h, noch kein Kommentar

Vom 2. bis 6. September 2020 zeigt das queerfilmfestival wieder die besten queeren Filme des Jahres – diesmal in elf Städten: Berlin, Dresden, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Leipzig, Magdeburg, München, Nürnberg, Stuttgart und Wien.



"Trotz der mit Covid-19 verbundenen Einschränkungen haben wir uns entschieden, dass das queerfilmfestival 2020 in die Kinos gehört", erklärte die Edition Salzgeber als Veranstalterin. "Dies ist eine bewusste Entscheidung für das Kino als richtiger Ort für unsere Filme und auch der Wunsch der Filmemacher*innen und ihrer Teams, die oft jahrelang an den Filmen gearbeitet haben. Wir glauben, dass der gemeinsame Kinobesuch ein ganz besonderes und einzigartiges Erlebnis ist, das gerade jetzt für uns und die Filme wichtiger denn je ist."



Das diesjährige Motto "Uns gehört die Welt!" hat das Festival Banafshe aus dem Eröffnungsfilm "Futur Drei" zu verdanken. "Wir verbinden damit Lebenslust, Lebenshunger und einen hohen Anspruch an unser Selbstverständnis und unsere Selbstverantwortung", so die Edition Salzgeber. "Das queere Filmschaffen hat unsere Emanzipationsgeschichte begleitet und im Idealfall auch vorangetrieben. Dies sind auch die Leitlinien unseres diesjährigen Programms: Nichts ist perfekt, vieles bleibt zu tun, aber es liegt an uns, neugierig und offen zu sein und unsere Welt zu gestalten."



queer.de begleitet das queerfilmfestival mit einem täglichen Event-Blog.

Live-Ticker (Reload)

29.08., 06:08h

Viele Extras auf der Festival-Homepage



Szene aus "Gleichung mit einem Unbekannten" (Bild: Edition Salzgeber)

Spannende Zusatzinhalte wie Interviews und Panels mit den Macher*innen der Festivalfilme finden sich auf queerfilmfestival.net in der sogenannten "Wolke", die ständig aktualisiert wird.



Hierzu zählt etwa eine Liebeserklärung des Regisseurs Yann Gonzalez an den jahrzehntelang verschollenen französischen Kunstporno "Gleichung mit einem Unbekannten" (1980), der als restaurierte Fassung Teil des Festival-Hauptprogramms ist und online (wieder-)entdeckt werden kann.



Ein weiterer Bonus-Schatz in der "Wolke" ist der Kurzfilm "My Name Is Love" (2013) von David Färdmar, dessen schwules Beziehungsdrama "Are We Lost Forever" im Hauptprogramm läuft. Der mehrfach ausgezeichnete 20-Minüter aus dem Jahr 2008 wurde auf 70 Festivals gezeigt; zur Besetzung zählt die spätere Oscar-Preisträgerin Alicia Vikander ("The Danish Girl").



Szene aus "Bohnenstange" (Bild: eksystent Filmverleih)

Darüber hinaus gibt es auch noch Blicke hinter die Kulissen des südafrikanischen Dramas "Moffie", Interviews zur queeren Großstadtkomödie "Adam" und Q&As mit Kantemir Balagov, dem Regisseur des preisgekrönten russischen Soldatinnen-Dramas "Bohnenstange".

06:02h

Tickets bereits erhältlich



Szene aus "Moffie" (Bild: Edition Salzgeber)

Das queerfilmfestival findet diesmal in elf Städten statt. Zwölf der insgesamt 18 Filme des Hauptprogramms sind exklusiv in 15 Kinos zu sehen: im Berliner Delphi LUX, im Dresdener Zentralkino, im Düsseldorfer Bambi Filmstudio, im Mal Seh'n Kino und in der Harmonie in Frankfurt, in der Kölner Filmpalette, in der Passage und in der Kinobar Prager Frühling in Leipzig, im Magdeburger Studiokino, in den Münchener City Kinos, im Casablanca Filmkunsttheater und Cinecittà in Nürnberg, im Delphi Arthaus Kino in Stuttgart, im Votiv-Kino und im Kino De France in Wien.



Die Tickets können auf den Homepages der einzelnen Kinos direkt online gebucht werden. Der Vorverkauf läuft bereits auf vollen Touren.



Weitere sechs Filme – inklusive eines Kurzfilmprogramms – laufen ab dem 2. September als Video-on-Demand-Premieren und können auf der Homepage des Festivals gestreamt werden. In ausgewählten Kinos laufen einige der Film zudem auf der großen Leinwand.



Weiterer Teil des queerfilmfestivals ist eine Online-Retro zum queeren Leben in New York in den letzten 35 Jahren – mit Filmen wie "Buddies" (1985), "Liebestod auf Long Island" (1997) und "Concussion" (2013).



Ehe das Festival offiziell beginnt, werden am Samstag, den 29. August im Kölner Filmforum die Filme "Moffie" und "Futur Drei" als Kick-off gezeigt. Tickets gibt es hier.



05:55h

Das Programm und der Trailer



Das Hauptprogramm des queerfilmfestivals umfasst 18 Filme – vom Teddy-Gewinner "Futur Drei", der eine postmigrantische Coming-of-Age- und Liebesgeschichte in Hildesheim verortet, über den queeren Heimatfilm "Neubau" (Max Ophüls Preis 2020), das russische Soldatinnen-Drama "Bohnenstange" und den Dokumentarfilm "Im Stillen laut", der die lesbischen Künstlerinnen Erika Stürmer-Alex und Christine Müller-Stosch porträtiert, bis hin zum südafrikanischen Militär-Drama "Moffie" und dem dänischen Film "Eine total normale Familie" über das trans Coming-out eines Familienvaters. Und eine Retrospektive mit dem Titel "New York, New York" mit zwölf Filmen zur queeren Filmgeschichte der US-Metropole gibt es auch noch.



Es wird wieder aufregend und bunt. Das gesamte Programm kann man auf der Homepage des Festivals nachlesen. Erste Eindrücke von den Filmen gibt der offizielle Trailer: