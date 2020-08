Jens Spahn als "schwule Sau" beschimpft

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn wird in der derzeit aufgeheizten Atmosphäre auch wegen seiner Homosexualität attackiert (Bild: BMG)

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) wollte am Samstag bei einem Wahlkampfauftritt im nordrhein-westfälischen Bergisch Gladbach mit Gegner*innen seiner Politik diskutieren – und musste sich üble, teils homophobe Beschimpfungen anhören. Wie Videos zeigen, versuchte der Christdemokrat, auf Gegendemonstrant*innen zuzugehen, um mit ihnen zu diskutieren. Ein Gespräch kam aber nicht zustande, weil Spahn von Umstehenden lautstark als "Penner" oder "Wichser" beschimpft wurde – wiederholt ist er auch als "schwule Sau" angeschrien worden. Daraufhin fuhr der Minister in seinem Dienstwagen davon.



Spahn: Dialog funktioniert nur, "wenn beide Seiten bereit sind, zuzuhören"

Gegenüber der "Rheinischen Post" bestätigte Spahn auch, dass er aus den Reihen der Demonstrantinnen und Demonstranten bespuckt wurde. Er verteidigte jedoch seinen Versuch, mit dem grölenden Mob ins Gespräch zu kommen, denn Diskussionen gehörten zur Demokratie. Dies funktioniere aber nur, "wenn beide Seiten bereit sind, zuzuhören", so Spahn. "Aber wenn geschrien, gespuckt und gepöbelt wird, geht's halt leider nicht."



Spahn reist derzeit oft durch sein Heimatbundesland, da dort in zwei Wochen Kommunalwahlen stattfinden. In Bergisch Gladbach wollte er seinen Parteifreund Christian Buchen im Wahlkampf unterstützen. Bereits bei Spahn-Auftritten am letzten Montag war es zu Zwischenfällen gekommen. So ermittelt die Polizei in Wuppertal gegen einen Mann und eine Frau, die den Dienstwagen Spahns blockiert haben sollen.



Wie Jens #Spahn angeschrien und angespuckt wird, ist unsäglich. Wer für sich in Anspruch nimmt, für Freiheit zu demonstrieren, sollte anderen auch die Freiheit lassen, sich zu erklären. So ein Umgang geht gar nicht. DemokratInnen kämpfen mit Argumenten, nicht mit Beleidigungen. Heiko Maas (@HeikoMaas) August 31, 2020 Twitter / HeikoMaas | Auch Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) kritisiert, wie mit Spahn umgegangen wurde

Spahn, der gegenwärtig einzige offen schwule Bundesminister, steht derzeit als Gesundheitsminister wegen der Corona-Politik der Bundesregierung in der Kritik. In sozialen Netzwerken empörten sich in den letzten Monaten auch Homo-Hasser*innen, weil sich Spahn erfolgreich für die Einführung eines Teil-Verbots von "Konversionstherapien" einsetzte und zuletzt Bewegung beim Blutspendeverbot für schwule und bisexuelle Männer andeutete. (dk)