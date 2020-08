Sam Smith frisch verliebt?

Heute, 15:38h, noch kein Kommentar

Ocarpreisträger*in Sam Smith hat vergangene Woche den neuen Freund auf Londons Straßen vorgestellt: Der 28-jährige aus London stammende Popstar küsste vor Boulevard-Fotografen nahe seiner 13-Millionen-Euro-Villa im Norden der britischen Hauptstadt demonstrativ Produkt- und Möbeldesigner Francois Rocci. Laut seiner Homepage lebt der französischstämmige Künstler seit längerem ebenfalls in London und hat seit 2018 einen Masters-Abschluss des prestigeträchtigen Royal College of Art.



Wie das Boulevardblatt "The Sun" berichtete, sind Smith und Rocci nach öffentlichen Küssen für die Paparazzi in eine lokale Kneipe gegangen und haben je ein 0,6-Liter-Glas Lager des italienischen Brauers Birra Peroni getrunken. Danach seien beiden Arm und Arm die Straße entlanggeschlendert. "Dabei hat Francois seine Hand auf den Hintern des Sängers gelegt, während der Sänger ihn an der Schulter festhielt", beschrieb das Boulevardblatt die Szene. "Das Paar sah aus, als ob es sein Outfit abgesprochen hatte – mit passenden Jeans und weißen Turnschuhen, während beide eine kleine Tasche um ihre Schultern hängen hatten."

Exfreund war Netflix-Star Brandon Flynn

Smith hatte sich 2018 vom damaligen Freund Brandon Flynn getrennt (queer.de berichtete). Flynn ist ein amerikanischer Schauspieler, der vor allem als Justin Foley in der umstrittenen Netflix-Serie "Tote Mädchen lügen nicht" bekannt wurde.



Nach der Trennung outete sich Smith im März 2019 als genderqueer (queer.de berichtete). Ein halbes Jahr später erklärte die Pop-Ikone, auf Englisch nicht mehr mit männlichen Personalpronomen angesprochen werden zu wollen, sondern mit den Pluralpronomen "they" und "them" (queer.de berichtete). Entsprechende Pluralpronomen existieren im Deutschen allerdings nicht.



Im März sorgte Smith erneut für Aufsehen, als "they" erklärte, sich mit dem Covid-19-Virus angesteckt zu haben. Dadurch würde sich die Veröffentlichung des neuen Albums hinauszögern. (cw)