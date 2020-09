"Kroymann" für Deutschen Comedypreis nominiert

In ihrer Sendung schlüpft Maren Kroymann in viele Rollen – im Mai war sie etwa als rassistische Sturmtruppen-Soldatin zu sehen (Bild: Screenshot Das Erste)

"Kroymann" ist in der Kategorie "Beste Sketch-Comedy" für den Deutschen Comedypreis 2020 nominiert. Das gaben die Veranstalter am Mittwoch bekannt. Neben "Kroymann" können sich in dieser Kategorie auch "Die Martina Hill Show" (Sat.1) und "Phil Laude" (Funk) Hoffnungen auf eine Auszeichnung machen.



Die Preise werden in neun Kategorien am 2. Oktober in Köln vergeben. Die Preisverleihung wird ab 20.15 Uhr live bei Sat.1 gezeigt. In den letzten 20 Jahren hatte stets RTL das Event übertragen.



Bereits vergangenes Jahr war "Kroymann" für einen Comedypreis nominiert worden, damals in der Kategorie "Beste Parodie/Sketch-Show". Am Ende musste sich die offen lesbische Kabarettistin aber der WDR-Produktion "Trixie Nightmare – Der tiefe Fall der Trixie Dörfel" geschlagen geben, für die sich Komiker Ollie Dittrich in Fummel warf.



Anders als in den letzten Jahren entscheidet dieses Jahr nicht eine Fachjury, wer mit dem Comedypreis ausgezeichnet wird, sondern das Publikum. Ab sofort kann jede und jeder bei voting.deutscher-comedypreis.de abstimmen. Um Manipulationen vorzubeugen, muss man sich vor dem Vote registrieren.

Die in Köln produzierte 30-minütige "Kroymann"-Show wird seit Frühjahr 2017 unregelmäßig im ersten Programm der ARD ausgestrahlt. Die aktuelle Folge ist derzeit in der ARD-Mediathek und auf Youtube verfügbar.

Die Sendung ist bereits mit mehreren Preisen ausgezeichnet worden – etwa mit der Rose d'Or und sogar zwei Mal mit dem Grimme-Preis.



Maren Kroymann ist seit ihrem Coming-out 1993 eine der bekanntesten lesbischen Frauen in Deutschland. Sie war in unzähligen TV- und Kinoproduktionen zu sehen, darunter mehreren "Tatorten", der RB-Serie "Nachtschwester Kroymann" oder im Kinderfilm "Wendy – Der Film". (dk)