Eloy de Jong: So haben wir uns geoutet

Von Eloy de Jong

Als wir wieder zusammen in Holland waren, klingelte spätabends Stephens Handy. Damals war es noch etwas Besonderes, wenn man auf dem Handy angerufen wurde, noch dazu um elf Uhr abends. Es war Stephens Presseagentin.



Sie erzählte uns, dass es einen Mann gebe, der unsere Story der britischen Yellow Press für viel Geld verkaufen wolle. Unsere Blase war geplatzt. Was sollten wir jetzt machen? Wir schnappten uns Joey und Woody und gingen vor die Tür. Wir liefen kilometerlang, erst durch den Ort, dann durch die Felder. Wir redeten stundenlang darüber. Wir hatten beide unabhängig voneinander schon jahrelang Angst vor so einem Anruf gehabt. Andererseits wollten wir uns nicht mehr verstecken, wir wollten nicht mehr leben, als wären wir Verbrecher auf der Flucht. Und wenn jemand Geld verdienen wollte, indem er unsere Liebe verkaufte, dann wollten wir ihm zeigen, dass daran nichts ist, was man erpressen kann oder was man länger verstecken muss.



"Egal was andere sagen, wir sind so", sagte Stephen irgendwann, "und wir lieben uns." Wir schmiedeten den Plan, offensiv mit der ganzen Sache umzugehen. Die Welt sollte von unserer Liebe wissen. Entweder sie würde uns dann immer noch lieben – oder uns verstoßen. "Aber dann haben wir immer noch uns." No matter what …

Wir wollten unsere Story selbst erzählen



Eloy de Jongs Autobiografie ist seit 4. September 2020 als Paperback und E-Book erhältlich

Wir wollten unsere Story selbst erzählen. Am nächsten Tag rief Stephen in seiner Presseagentur an und sagte, dass wir gern ein Interview dazu geben würden – und zwar mit dem größten Organ der britischen Yellow Press überhaupt: The Sun. Gesagt, getan: Zwei Wochen später, es war Juni 1999, flogen wir nach Dublin, wo das nächste Konzert von Boyzone stattfand. Wir hatten die volle Unterstützung von Stephens Kollegen. Und nach dem Gig fand dann backstage das Interview mit einem Journalisten statt.



In dem Gespräch erzählten wir, wie wir uns kennengelernt hatten, dass wir schon länger zusammen waren und wie befreit wir uns jetzt fühlten.



Wir hatten uns zusichern lassen, dass wir das Gespräch vor der Freigabe autorisieren durften, denn das Thema war uns natürlich heilig und wir wollten keine böse Überraschung durch eine unüberlegte Formulierung erleben. Stephen stellte mich in dem Artikel mit einem großen Foto vor – mit der Unterschrift "This is my boyfriend and I am proud of him". Nachdem der Artikel zwei-, dreimal hin- und hergegangen war, gaben wir ihn frei. Am Abend vor der Veröffentlichung saßen wir in Italien im Hotel auf dem Bett und zappten durchs Fernsehen. Und dann war es wirklich raus. Sky News zeigte schon die Ausgabe der Sun: "Stephen Gately: I'm gay and I'm in love!" Bäm! Es ist eine Untertreibung zu sagen, dass wir erleichtert waren. Wir wussten: Es war richtig. Und dann sind wir rausgegangen – auf die Piazza. Wir haben uns auf eine Bank gesetzt und mit Champagner angestoßen – auf uns und unsere Liebe. Und die Freiheit.

Wir bekamen einen Blumenstrauß von Elton John

Die Geschichte lief überall und die Reaktionen waren überwiegend positiv – und überwältigend. Wir bekamen einen Blumenstrauß von Elton John und seinem Partner David Furnish, George Michael schickte Glückwünsche, Sinéad O'Connor sprach Stephen auf die Mailbox und auch die Spice Girls schickten uns Blumen und eine ganz süße Karte – von allen unterschrieben!



Es gab auch Anfragen für gemeinsame Fotoshootings und Interviews, aber Stephens Agentin riet uns erst mal davon ab. Wichtig war uns ein anderes Interview, nämlich mit der Bravo. Aber es fühlte sich schon ziemlich schräg an, ausgerechnet mit Inge zu sprechen, die mich damals so oft nach meinem Mädchengeschmack und meinem "Traumgirl" ausgequetscht hatte … Weil Boyzone mitten auf ihrer Tour waren, konnten wir unmittelbar spüren, wie die Fans auf die News reagierten. Und was soll ich sagen? Niemand ließ uns fallen. Es war die beste Entscheidung überhaupt gewesen, endlich konnten wir zu unserer Liebe stehen!



Heute finde ich das ganze Konzept des "Coming-out" total schwierig



Was mich sehr freute: Wir bekamen ganz viel Post von schwulen Jungs und lesbischen Mädchen aus der ganzen Welt. Unser Outing würde ihnen Mut machen, eines Tages zu sich stehen zu können und auch so zu leben, wie wir es taten. Andere schrieben uns, dass sie selbst endlich den Mut gefunden hätten, anderen zu sagen, wie sie sich wirklich fühlten. Sogar heute noch erzählen mir Fans, wie ich ihnen damals half, sich selbst zu outen.



Ich stellte mir später die große Frage, warum ich nicht schon viel früher öffentlich darüber geredet hatte. Würde ich es tun, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte? Die Antwort ist: Nein, denn ich brauchte Zeit dafür, ich war vorher nie dazu bereit gewesen, es mit der Welt zu teilen. Heute finde ich das ganze Konzept des "Coming-out" total schwierig. Oder wenn jemand sagt: "Er lebt jetzt offen schwul." Als würde man dazu stehen, dass man etwas Verbotenes macht. Das setzt einen als schwulen Mann oder lesbische Frau oder als was auch immer man ist oder sein möchte per se unter Druck: Ich bin anders als ihr, Entschuldigung, aber ich gebe das jetzt zu und dann hoffe ich, ihr mögt mich noch! Sorry, aber das impliziert immer noch: Normal ist, wenn Mann und Frau sich lieben – alles, was davon abweicht, ist "anders", damit muss man sich "outen", als habe man etwas zu beichten. Wenn man darüber nachdenkt, dann ist das doch beknackt. Ich fände es schön, wenn es irgendwann wirklich völlig egal ist, wen man warum liebt, und dass es keinen Unterschied macht, ob man schwul, lesbisch, hetero oder whatever ist – und das ist auch meine Message als Künstler, wie ich immer wieder sage.

Infos zum Buch



Eloy de Jong: Egal was andere sagen. Autobiografie. Unter Mitwirkung von Roland Rödermund (224 Seiten. Edel Books. Hamburg 2020. Paperback: 17,95 € (ISBN 978-3-8419-0707-3). E-Book: 13,99 €