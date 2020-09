Rafi und Sam wieder vereint

Heute, 14:00h,

Der angebliche Streit zwischen den Realitydarstellern Rafi Rachek und Sam Dylan ist schon wieder Geschichte: Vor einem Monat löschten die beiden durch RTL-Formate bekannt gewordenen Schwulen ihre gemeinsamen Instagrambilder (queer.de berichtete). Gegenüber Boulevardmedien bestätigten sie damals, dass es "richtig geknallt" habe. In den letzten Tagen hat sich aber die Botschaft geändert: Das Paar veröffentlichte ein Bild, das sie einträchtig beim gemeinsamen Liebesurlaub im 17. Bundesland (Mallorca) zeigen soll.



Auf Sams Instagramseite erschien dazu ein schmalziger Text: "Mein Mann – Mein Coach – Mein Trainer – Mein bester Freund – Der beste, mit dem ich streiten kann. Die perfekte Beziehung ist, wenn du einfach alles in einem hast." In Kommentaren feiern Fans das Paar als "Dreamteam" und fordern: "Ihr dürft euch nie wieder streiten, ihr seid einfach ein zu tolles Paar."

Sam kämpft auf RTL Zwei um den Titel um den Titel "Realitystar 2020"

Sam Dylan ist derzeit in der Realityserie "Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand" auf RTL Zwei zu sehen. Hier hat er es unter die letzten sechs von ursprünglich 22 Kandidatinnen und Kandidaten geschafft. Neben ihm wollen auch Georgina Fleur ("Der Bachelor", Dschungelcamp), Kate Merlan ("Newtopia", "Get the F*ck out of my House", "Das Sommerhaus der Stars", Ex-Freundin von Nino de Angelo und Benjamin Boyce), Melissa Damilia ("Love Island"), Willi Herren ("Lindenstraße", Dschungelcamp, "Promi Big Brother", "Das Sommerhaus der Stars") und Fußballprofi Kevin Pannewitz um den Titel "Realitystar 2020" kämpfen.



Ihre Beziehung hatten Rafi und Sam Anfang Dezember 2019 öffentlich gemacht (queer.de berichtete). Zuvor waren die beiden bereits kleine RTL-Reality-"Stars": Rafi hatte 2018 an der heterosexuellen Kuppelshow "Die Bachelorette" teilgenommen und outete sich im Herbst 2019 im Rahmen der – ebenfalls heterosexuellen – Show "Bachelor in Paradise" in der RTL-Primetime als schwul (queer.de berichtete). Sam wurde dagegen in der im RTL-Streamingportal TVNOW gezeigten schwulen Datingshow "Prince Charming" bekannt (queer.de berichtete). In Folge vier stieg er freiwillig aus. (cw)