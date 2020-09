FAZ erfindet "Transgenderpropaganda" in Kitas

Von Micha Schulze

Heute, 12:48h,

Ein neuer Fall für den Presserat: In einem am Freitag veröffentlichten Gastbeitrag warnt die "Frankfurter Allgemeine" vor einer angeblichen "Transgenderpropaganda in Kindertagesstätten und Kindergärten". Den politisch Veranwortlichen fehle der Mut zum Widerspruch, empören sich Bernd Ahrbeck und Marion Felder, zwei Professor*innen für Erziehungswissenschaft, unter der Überschrift "Die klassische Familie wird zum Ausnahmefall". Nach Protesten von Leser*innen wurde die hetzerische Überschrift im kostenpflichtigen Onlineartikel nachträglich entschärft.



Hetze pur: Überschrift in der gedruckten FAZ

Ahrbeck und Felder werfen einer LGBTI-inklusiven Pädagogik vor, Kinder und Jugendliche "in eine bestimmte weltanschauliche Position" zu drängen – "geleitet von partiellen Interessen, die sich im Namen der Antidiskriminierung und in der Gewissheit einer moralischen Überlegenheit in Szene setzen". Heterosexualität und die "klassische Familie" würden "fast schon als etwas Exotisches" gelten, "das sich besonders legitimieren muss".



Als einzige "Belege" für ihr Bedrohungsszenario nennen die Autor*innen die unverbindliche Handreichung "Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt als Themen frühkindlicher Inklusionspädagogik" des Berliner Senats sowie die sogenannten Kita-Koffer, die in mehreren Bundesländern nur auf Anfrage zum Einsatz kommen.

LGBTI-"Dominanz" behindere Kinder in ihrer Entwicklung

Die Politik müsse diese wenigen Maßnahmen zur Sichtbarmachung von LGBTI beenden, fordern die Autor*innen in ihrem Gastbeitrag – und geben vor, gar nichts gegen queere Menschen zu haben: "Nicht dass die Interessen von LGBTQ-Gruppen beachtet werden, ist das Problem, sondern die Dominanz, die sie in Lehrplänen und Unterrichtsmaterialien erringen konnten."



Ein Grund für den fehlenden Widerstand gegen die erfundene "Transgenderpropaganda" liege in der "in weiten Teilen der Gesellschaft verbreiteten Sorge, als unaufgeklärt, rückständig und minderheitenfeindlich dazustehen. Mehr noch: so gebrandmarkt zu werden", schreiben Ahrbeck und Felder. "Kaum ein Politiker, Arzt oder Wissenschaftler möchte sich dort dem Vorwurf der 'Transphobie' aussetzen, selbst dann, wenn er offensichtlich unbegründet ist. Dafür wird in Kauf genommen, dass Kinder und Jugendliche nicht mehr den Schutz und die Fürsorge erhalten, auf die sie in ihrer Entwicklung dringend angewiesen sind."

Immer wieder FAZ-Attacken gegen LGBTI

Die FAZ hat in den vergangenen Jahren bereits mehrfach gegen LGBTI-Aufklärung in der Schule und die Rechte queerer Menschen Stimmung gemacht. So behauptete die Redakteurin Heike Schmoll 2014 in einem Leitartikel auf der Titelseite der Zeitung, dass Kinder "seit Jahren die Versuchsobjekte der Gender-Theorie" seien (queer.de berichtete).



Im Juni 2017 warnte der unter dem Pseudonym Johannes Gabriel verfasste FAZ-Artikel "Wir verraten alles, was wir sind", dass von Homosexuellen adoptierte Kinder aufgrund einer wegfallenden "Inzest-Hemmung" ungleich stärker der Gefahr eines sexuellen Missbrauchs ausgesetzt seien. Dieser Beitrag wurde drei Monate später vom Presserat als "diskriminierende Berichterstattung" gerügt (queer.de berichtete).