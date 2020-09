Wien: Regenbogenflagge bei "Querdenken"-Protest zerrissen

"Jeder, der so ein Symbol trägt, unterstützt Kinderschänder", hieß es von der Bühne (Bild: Screenshot Twitter)

Gestern, 21:25h,

Bei einer Kundgebung des Bündnisses "Querdenken" gegen Corona-Maßnahmen ist am Samstag in Wien eine Regenbogenflagge öffentlich zerrissen worden – als vermeintliches Zeichen für "Kinderschänder".



Die Szene auf der Bühne vor der Karlskirche mit einer Regenbogenflagge mit zusätzlichem Herzen wurde vom Pressservice Wien, einen Netzwerk freier Fotojournalisten, das sich der Dokumentation rechter Mobilisierungen verschrieben hat, als Video festgehalten. In dem zu großer Empörung viral gegangenen Ausschnitt ist zu sehen, wie mehrere Redner*innen die Flagge zerreißen. Dann sagt Rednerin Jenny Klaus (bzw. Jennifer Klauninger) unter Applaus ins Mikrofon: "Ihr seid kein Teil unserer Gesellschaft. Wir müssen unsere Kinder gegen Kinderschänder schützen. Wir alle sind dafür verantwortlich."



Wie schon berichtet, fand heute in #Wien eine Kundgebung der "Querdenker" statt. Hier ein kurzer Videoabschnitt in dem zu sehen ist, wie auf der Bühne unter tosendem Beifall eine Regenbogenfahne zerrissen wird, da sie als Symbol für "Kinderschänder" verunglimpft wird. pic.twitter.com/csGFFtOehm Presse Service Wien (@PresseWien) September 5, 2020 Twitter / PresseWien

Gemäß späteren Berichten war die Flagge angeblich einer teilnehmenden Person auf der Bühne entrissen worden, nachdem sie ein Redner der Kundgebung als angebliches Symbol für Pädophilie identifiziert habe. Manuel Cornelius Mittas (im Video rechts) sprach später in einem eigenen Video davon, dass jemand "auf der Bühne so eine Regenbogenfahne mit diesem Herzchen gebracht" habe, ein "klares Pädophilen- oder Kinderschändersymbol". Davon habe dieser nichts gewusst und Klauninger und er hätten "geistesgegenwärtig reagiert".

Debatte über Herz auf der Flagge

In einem später veröffentlichten längeren Videomitschnitt von Presseservice Wien behauptet der Mann auch auf der Bühne, er sei als "freier Journalist seit fünf Jahren in dieser Thematik drinnen, was Kindesmissbrauch angeht". Bei einem Schloss in der Nähe von Wien seien ähnliche Symbole angesprüht, so der Verschwörungstheoretiker. "Ich habe Hinweise darauf bekommen, dass es auch dort zu rituellem Kindesmissbrauch kommt".



Unklar blieb, ob der Mann sich auf die Regenbogenflagge an sich bezog und Homosexualität und Pädophilie gleich setzte, oder ob er die Flagge samt Herz meinte (oder schlicht alles) – rechte Kreise in sozialen Netzwerken behaupten inzwischen, der Bezug sei ein Doppelherz gewesen, was als geheimes Symbol für Pädophilie bekannt sei. Auch das scheint mehr Verschwörung als Realität zu sein: Das als Beleg neben weiteren angeblichen Pädophilen-Logos verbreitete Doppelherz-Symbol, oft übrigens beschrieben als "Girllover"-Zeichen, wird durch eine einzelne einfarbene Linie in Abgrenzung zum Hintergrund erzeugt und erinnert mehr an das Langnese-Markenzeichen als an das auf der Regenbogenflagge angebrachte Herz mit einzelnen Ringen drum herum in den Farben des Regenbogens. Das Motiv der zerrissenen Flagge lässt sich aktuell bei mehreren Online-Versandhändlern bestellen; das Herz wird dabei schlicht als Zeichen für Liebe beschrieben und ist auch schlicht ein Herz.



Auf der Bühne schien diese Frage keinen Unterschied zu machen. Ein weiterer Bühnenredner sprach in dem Presseservice-Mitschnitt von der zerrissenen Regenbogenflagge von einem "Symbol dieser Individuen, das sind keine Menschen, wer sich an Kindern vergeht". Klauninger meinte: "Bitte klärt die Menschen auf. Geht raus, sagt ihnen, sie müssen auf Symbole aufpassen (…) Jeder, der so ein Symbol trägt, unterstützt Kinderschänder."

Polizei ermittelt

In sozialen Medien und auch Presseberichten wurde der Vorfall als klar LGBT-feindlich interpretiert. "Meine Solidarität gilt der gesamten LGBTIQ-Community. Ich verurteile jeden Angriff auf sie aufs Schärfste", schrieb Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) auf Twitter. Der Gemeinderat Peter Kraus kündigte an, den Vorfall der Staatsanwaltschaft zu melden. "Das ist Verhetzung, wenn auf der Bühne gegen eine ganze Gruppe von Menschen gehetzt wird", so der Sprecher der Grünen Andersrum Wien. Die Wiener Polizei gab bekannt, man habe von dem Vorfall Kenntnis erhalten und ihn zur Prüfung auf Volksverhetzung an ein Stadtpolizeikommando übergeben.



An der Kundgebung hatten laut Polizei rund 400 Menschen teilgenommen, darunter gemäß Medienberichten auch einige "Reichsbürger" und Mitglieder der rechtsextremen Identitären Bewegung. Bilder der Kundgebung zeigten Reichsflaggen und Transparente wie "Heimatschutz statt Mundschutz".



Bei Demonstrationen von Gegnern von Corona-Maßnahmen waren zuletzt immer wieder vereinzelte echte Regenbogenflaggen oder häufiger "falsche" wie die aus der Friedensbewegung stammenden Pace-Flaggen aufgetaucht, so bei der "Querdenken"-Demo am letzten Wochenende in Berlin oder vor wenigen Wochen in Darmstadt. In Medien wurden diese Flaggen mehrfach als Regenbogenflaggen im Community-Sinn gedeutet und die Proteste als "bunt" beschrieben. (cw)