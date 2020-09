Buttigieg wird Mitglied in Bidens Übergangsteam

Pete Buttigieg will Joe Biden dazu verhelfen, 46. Präsident der Vereinigten Staaten zu werden (Bild: City of South Bend, Indiana)

Heute, 15:12h,

Der frühere Präsidentschaftskandidat Pete Buttigieg ist Teil des "White House transition team" seines in den Vorwahlen siegreichen Parteifreundes Joe Biden. Das teilte die Biden-Kampagne am Samstag mit. Ein Übergangsteam bereitet traditionell den Regierungswechsel vom Zeitpunkt der Wahlen (3. November 2020) zur Amtseinführung des neugewählten Präsidenten (20. Januar 2021) vor.



Der 38-jährige Buttigieg, der frühere Bürgermeister einer 100.000-Einwohner-Stadt und Kriegsveteran, war bei dieser Wahl der einzige offen schwule Kandidat im Rennen. Nach einem Auftakterfolg Anfang Februar in Iowa fiel er aber schnell in der Wählergunst zurück – und beendete seine Kampagne Anfang März. Nur wenig später outete er sich als Biden-Unterstützer. Medien spekulieren seither, ob Biden Buttigieg bei einem Wahlsieg ein Ministeramt – etwa das Verteidigungsministerium – anbieten wird.



"Wir bereiten uns auf den Übergang inmitten einer globalen Gesundheitskrise und einer unter Druck stehenden Wirtschaft vor", erklärte Übergangsteamchef Ted Kaufman. "Dieser Übergang ist wie kein anderer zuvor. Und das Team soll Joe Biden vom ersten Tag an helfen, die dringlichen Herausforderungen zu meistern, vor der unser Land steht."

Buttigieg attackiert Trump

Buttigieg warb bereits in den letzten Wochen für die Wahl von Biden – unter anderem mit scharfen Attacken gegen den Amtsinhaber. Am Freitag trat er sogar in einem Interview des konservativen Meinungskanals "Fox News Channel" auf. Der Demokrat kritisierte scharf, dass der Präsident laut einem Bericht von "The Atlantic" gefallene US-Soldaten als "Verlierer" und "Trottel" bezeichnet haben soll. Buttigieg bezichtigte Trump in dem Interview der Lüge und erklärte: "Er muss uns alle für Trottel halten. Besonders unglaublich ist für mich, wie wenig Respekt er für die Intelligenz seiner eigenen Unterstützer hat." (dk)