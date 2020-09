"Todesstrafe für Homosexuelle"-Minister verliert Wahl

Simon Lokodo war 14 Jahre lang im Einkammerparlament von Uganda vertreten

Heute, 17:08h,

Schwere Wahlschlappe für den homosexuellenfeindlichsten Minister Ugandas: Der 62-jährige Simon Lokodo, der seit 2011 Minister für Ethik und Integrität ist, hat am Samstag seine parteiinterne Vorwahl im Wahlkreis Dodoth-West verloren. Laut lokalen Medienberichten erhielt der erzkonservative Politiker nur 2.632 Stimmen – sein Herausforderer Baatom Ben Koryang konnte aber 2.962 Stimmen auf sich vereinigen. Lokodo vertritt den Wahlkreis seit 2006 im ungandischen Parlament.



Lokodo ist für seine grundlegende Abneigung gegenüber Homosexuellen berüchtigt. Er gehörte zu jenen Teilen der Regierung, die vergangenes Jahr erneut die Todesstrafe für sexuelle Minderheiten einführen wollten (queer.de berichtete). Von dieser Forderung nahm die Regierung – auch nach Kritik aus dem Ausland – wieder Abstand. Homosexualität ist aber bereits jetzt strafbar – und kann mit bis zu lebenslanger Haft geahndet werden.

Hass als Lebensinhalt

Immer wieder sorgte Lokodo, der vor seinem Wechsel in die Politik als katholischer Priester gearbeitet hatte, mit homosexuellenfeindlichen Tiraden für Schlagzeilen. Schwule und Lesben bezeichnete er etwa als "böse Menschen", die zudem versuchten, ihn zu vergewaltigen. Sein Land sieht er als tolerant an, weil Homosexuelle derzeit nicht "abgeschlachtet" werden würden.



Seine Äußerungen trugen zu einem extrem homophoben Klima in Uganda bei. Lokodo ging auch persönlich gegen mutmaßliche Homosexuelle vor – so verhinderte er einen CSD oder löste begleitet von Polizisten persönlich eine Homosexuellenkonferenz auf.



Auch mit Lokodos Abwahl wird sich die Situation in Uganda wohl kaum verbessern, da laut Umfragen der Großteil der Bevölkerung Homosexuellen keine Grundrechte zugestehen will. Auch Präsident Yoweri Museveni, der sein Land seit 1986 mit harter Hand regiert, sorgt immer wieder mit hasserfüllten Äußerungen gegen sexuelle Minderheiten für Schlagzeilen. So beschreibt er Homosexualität als ausländische Kultur, die der Westen seinem Land aufzwingen wolle (queer.de berichtete).



Bislang ist noch nicht bekannt, wie der siegreiche Kandidat aus Lokodos Vorwahl zu LGBTI-Rechten steht. (dk)