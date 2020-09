Die Linke.queer fordert Entschädigung für schwule Saunen

Heute, 12:16h,

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Die Linke.queer hat am Mittwoch die NRW-Landesregierung von Ministerpräsident Armin Laschet beschuldigt, schwule Saunen wegen "konservativer Moral- und Familienbilder" geschlossen zu haben und nicht – wie offiziell verkündet – wegen der Corona-Pandemie. Auch das Berufsverbot für Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter sei nur vordergründig mit Covid-19 begründet worden. Für diese Ungerechtigkeit müssten die Betriebe und betroffenen Menschen entschädigt werden.



Anlass für die Kritik waren Anordnungen der kommunalen Ordnungsämter, die den Betrieb der Saunen untersagten – sie beriefen sich unter anderem auf Angaben der Landesverwaltung, dass "Männersaunen" gemäß der Corona-Verordnung analog zu "sexuellen Dienstleistungen in und außerhalb von Prostitutionsstätten, Bordellen und ähnlichen Einrichtungen" oder als "Clubs und ähnliche Einrichtungen" zu untersagen seien. Zugleich urteilte das Oberverwaltungsgericht Münster am Dienstag, das die coronabedingte vollständige Untersagung aller sexuellen Dienstleistungen unverhältnismäßig sei. Die Landesregierung habe in den letzten Wochen massive Lockerungen in nahezu allen gesellschaftlichen, sozialen und wirtschaftlichen Bereichen beschlossen, aber an der restriktiven Haltung gegenüber Sexarbeiter*innen und schwulen Saunen festgehalten, kritisiert die Linke.



Die CDU/FDP-Landesregierung habe vor dem Gericht "zurecht eine schallende Ohrfeige erhalten", erklärten Daniel Bache, Katharina Jahn und Frank Laubenburg, die Bundessprecher*innen von Die Linke.queer. "Denn die Corona-Schutzverordnungen wurden von ihr massiv missbraucht, um konservative Moral- und Familienbilder aufleben zu lassen und unerwünschte Formen gelebter Sexualität zu diskreditieren." Kritisiert wurde, dass Familienfeiern, "die immer wieder zu Masseninfektionen geführt hatten", erlaubt worden seien, während "schwule Saunen mit mehr als fragwürdigen Begründungen geschlossen" wurden. "Sexarbeiter*innen wurden trotz gut einhaltbarer Hygiene- und Schutzkonzepte allumfassende Berufsverbote auferlegt", so Bache, Jahn und Laubenburg.



"Das Framing der konservativen Landesregierung ist klar: Familienbesuche und -feiern sind trotz hohen Infektionsrisikos notwendige soziale Kontakte, auf Sex außerhalb der Ehe und fester Beziehungen hingegen könne, trotz geringeren Infektionsrisikos, verzichtet werden", beklagten die Sprecher*innen. Die Lebenswelten von Menschen und ihre Bedürfnisse müssten aber auch in den Zeiten einer Pandemie bei der Entwicklung von Schutzkonzepten Berücksichtigung finden.

Kehren die homophoben Achtzigerjahre zurück?

Bache, Jahn und Laubenburg fühlen sich an homophobe Gauweiler-Zeiten erinnert: "Der bisherige Umgang mit Orten gelebter Sexualität erinnert hingegen in fataler Weise an die repressiven Strategien zur Bekämpfung des HI-Virus in den 1980er Jahren." Erst die gemeinsame "Gegenwehr von Sexarbeiter*innen, schwulen Männern, drogengebrauchenden Menschen und sich ihnen gegenüber solidarisch verhaltenden Menschen und Organisationen" hätten zu Fortschritten geführt. "Angesichts des gestrigen Beschlusses des OVG Münster fordert Die Linke.queer eine angemessene Entschädigung für alle Betriebe und Menschen, denen durch die Handlungen der Landesregierung und kommunaler Ordnungsbehörden finanzieller Schaden entstanden ist", so die Links-Politiker*innen.



Das Verbot durch die Landesregierung war bereits vor der Gerichtsentscheidung von SPDqueer kritisiert worden (queer.de berichtete). Die sozialdemokratische Arbeitsgemeinschaft beklagte, dass die Landesregierung mit ihrer Politik "schwule Saunen in die Nähe von Prostitution und Bordellbetrieben" gerückt habe. (pm/dk)