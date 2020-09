Schauspieler Leroy Leone spricht über Homophobie seines Vaters

View this post on Instagram

"Ach heutzutage hat doch keiner mehr etwas gegen Homosexuelle!"… Ich wunschte es ware so Ich weiß nicht woran es liegt. An der schnellen Hassverbreitung im Netz? An der Frustration der Menschen? – Doch ist oder ware dies eine Entschuldigung dafur, daß man Homosexuelle mit einem Phadophilen vergleicht? Das man UNS den Tod wunscht? . Nachdem ich die Anfrage fur die Rolle bei Berlin Tag und Nacht erhalten habe, war meine erste Tat, Bilder aus/von meinem Content zu loschen in denen man davon ausgehen kann,das ich schwul bin. – Ja ich habe Angst davor wie die Leute reagieren sobald ich das erste Mal im TV zu sehen bin.… Aber ich habe viel mehr Wut in mir ,- Lasst es mich so erklaren: Hallo du! Du der gegen Homosexuelle etwas hat. Der Transexuelle ebenso abartig findet oder andere Lebensweisen als Krank betitelt. Ja du. Eine Frage habe ich an dich!: . Ist es nicht anstrengend sich jede fur dich ekelhafte und kranke Person beim Sex vorzustellen? Ist es nicht Mega ode andere zu beleidigen weil sie im falschen Korper geboren wurden? Ist es nicht moralisch unkorrekt, wenn du in einem Satz die Bibel oder den Koran erwahnst und gleichzeitig Menschen vorzugeben weißt was richtig oder falsch ist und sie nieder machst? Ist es nicht traurig, das sich deine Eltern sich fur dich schamen mussten? . Du! Ich hatte noch so viele Fragen an dich. Aber ich weiß, das du darauf keine Antwort hattest ausser mir den Tod zu wunschen! . Doch viel mehr ist es fur mich wichtig, mich zu bedanken bei den Menschen die nicht nur fur eine tolle Community kampfen sondern genau diesen dummen Menschen mit einem klaren Statement zeigen, dass sie mit ihrer ungebildeten Meinung zu einem ganz kleinen unbelichteten Kreis angehoren – . In diesem Sinne ein Gruß an die Minderheit: . F * C K Y O U . Und ein B I G L O V E an euch