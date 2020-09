AfD-Politikerin hält 99,8 Prozent der Bevölkerung für hetero und weiß

Christine Anderson wurde vergangenes Jahr ins Europaparlament gewählt

Von Dennis Klein

Heute, 15:54h,

Im politisch-korrekten Hollywood "punktet jede Hautfarbe jenseits vom mitteleuropäischen Teint, gelebte Trans- und/oder Homosexualität müssen zu sehen sein, ebenso fremde Kulturethnien und gern auch Behinderungen". So beschreibt die 52-jährige Christine Anderson in einem am Sonntag auf Facebook und in anderen sozialen Medien veröffentlichten Eintrag die amerikanische Traumfabrik. Die 2019 ins Europaparlament gewählte AfD-Politikerin aus Limburg an der Lahn hält diese offenbar nicht ihrer Lebenswelt entsprechende Darstellung in US-Filmen für einen "Kniefall vor den geschätzten 0,2 Prozent der Bevölkerung". Nach dieser Logik sind damit 99,8 Prozent der Bevölkerung weiße Heterosexuelle ohne Behinderung.



Grund für die Aufregung: Die Oscar-Akademie hatte kürzlich bekanntgegeben, dass ab 2024 in der Top-Sparte "Bester Film" zwei von vier Vielfalts-Kriterien erfüllt werden müssen, um sich für eine mögliche Nominierung zu qualifizieren (queer.de berichtete).

Klage über "aggressive" Minderheiten

In ihrem Wuttext schimpft Anderson nicht nur über "aggressive" Minderheiten oder empört sich über Academy-Präsident David Rubin ("seines Zeichens selbst homosexuell"), sondern macht sich generell Sorgen um die "freiheitliche Schaffenskultur". "Mitnichten wartet das Gros der Kinogänger auf Diversität oder beurteilt Werke etwa danach wie viele schwarze Trans-Personen dort auftauchen. Weder wird so die Weltbevölkerung abgebildet, noch hat die geforderte Quote von 30 Prozent queeren Darstellern etwas mit der Realität zu tun", so Anderson. Woher die offenbar in einer Parallelwelt lebende Politikerin die angebliche 30-Prozent-Forderung hat, ist indes unklar – die LGBTI-Organsiation GLAAD fordert im realen Leben, dass bis 2021 zumindest 20 Prozent der Blockbuster-Filme eine queere Figur enthalten sollten – aber nicht, dass jede dritte Figur oder jede*r dritte Schauspieler*in in jedem beliebigen Film homo-, bi- oder transsexuell sein muss.



Frau Anderson beschwert sich, dass Hollywood angeblich zu viele queere Menschen, zu viele Muslimmen und zu viele Leute in Rollstühlen zeigt

Anderson hat sich bereits mehrfach mit queerfeindlichen Äußerungen profiliert. So teilt sie gern gegen "links-grüne Ekelideologie" aus und verteidigt insbesondere die homophobe Politik Polens. Bei einer Debatte über homophobe Tendenzen innerhalb der EU behauptete sie letztes Jahr etwa, dass nur Musliminnen und Muslime homophob sein könnten, aber nicht die Bevölkerung des Alten Kontinents: "Es sind nicht die europäischen Völker, die Homosexuellen ihre Rechte absprechen. Es ist die Kultur, die wir zu Millionen nach Europa importieren und die hier ihre mörderische Homophobie ausleben", sagte sie im Parlamentsplenum (queer.de berichtete).