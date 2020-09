Neil Patrick Harris und seine Familie hatten im Frühjahr Corona

Die Regenbogenfamilie von Neil Patrick Harris (li.) und David Burtka präsentiert sich auch gerne in sozialen Netzwerken (Bild: Instagram / dbelicious

Der amerikanische Schauspieler Neil Patrick Harris und seine Familie haben sich bereits im Frühjahr mit dem Coronavirus infiziert. "Es passierte sehr früh – Ende März, Anfang April", sagte der 47-Jährige am Dienstag in einem Interview im amerikanischen Frühstücksfernsehen.



"Ich dachte, ich hätte die Grippe und ich wollte nicht paranoid sein. Und dann verlor ich meinen Geschmacks- und Geruchssinn", sagte Harris in der NBC-Show "Today". Daraufhin hätten er und seine Familie sich zurückgezogen.



Inzwischen seien er, Ehemann David Burtka und die neunjährigen Zwillinge Harper Grace und Gideon Scott wieder vollständig von Covid-19 genesen: "Uns geht es sehr gut", sagte Harris. "Es war nicht angenehm, aber wir haben es durchstanden und haben Antikörper und fühlen uns gut."



Die USA sind mit derzeit 6,6 Millionen bestätigten Corona-Fällen und rund 196.000 Corona-Toten das am meisten vom Virus betroffene Land der Welt.

Neil Patrick Harris hatte seine Hollywood-Karriere im Alter von 16 Jahren als Hauptdarsteller der 97-teiligen Serie "Doogie Howser, M.D." (1989-1993) begonnen. Er outete sich im Jahr 2006 als schwul (queer.de berichtete). Zu diesem Zeitpunkt lief gerade die zweite Staffel der Erfolgs-Sitcom "How I Met Your Mother", in der Harris einen unerbittlichen Schürzenjäger spielte. 2010 adoptierte er mit David Burtka zweieiige Zwillinge, die von einer Leihmutter auf die Welt gebracht worden waren (queer.de berichtete). 2014 heirateten Harris und Burtka (queer.de berichtete). (dpa/dk)