Evangelische Schule als "Superspreader bei der Verbreitung von Hass"

Heute, 15:20h, noch kein Kommentar

Nach offenbar transphobem Mobbing an einer evangelikalen Bremer Schule werden Forderungen laut, die staatliche Steuerfinanzierung von minderheitenfeindlichen Privatschulen zu streichen. "Während sich große Teile der Zivilgesellschaft, Lehrer*innen und Erzieher*innen an staatlichen Schulen mit großem Einsatz bemühen, die Diskriminierung von queeren Menschen zu verhindern und den Boden zu entziehen, wirken evangelikale Einrichtungen wie Superspreader bei der Verbreitung von Hass und Verachtung gegen anders Liebende", beklagte etwa das Forum Säkulares Bremen, eine Organisation von Laizistinnen und Laizisten, die die Trennung von Kirche und Staat fordern.



Da die Grundfinanzierung der beschuldigten Freien Evangelischen Bekenntnisschule Bremen (FEBB) aus Steuermitteln der Bildungsbehörde stamme, forderte die Organisation das Bremer Landesparlament und Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) auf, "die Finanzierung dieser Schule umgehend einzustellen".



Das Forum beklagte weiter, dass bei der Gründung der Schule besonders radikale evangelische Gemeinden beteiligt gewesen seien. Hierzu gehörten die Matthäus-, die Hohentors-, und die Martinigemeinde. Letztere wird von Pastor Olaf Latzel geführt, der kürzlich nach LGBTI-feindlichen Äußerungen wegen Volksverhetzung angeklagt wurde. Latzel hatte bei einem Seminar CSD-Besucher als "Verbrecher" diffamiert und "gelebte Homosexualität" als "vor Gott ein Gräuel" und "todeswürdig" bezeichnet – trotzdem darf er bis dato weiterpredigen (queer.de berichtete).

Opfer leidet noch nach fünf Jahren unter dem Mobbing

Am Wochenende hatte ein "taz"-Bericht die Situation an der FEBB ans Licht gebracht: Demnach habe ein ehemaliger Schüler Anzeige gestellt, der vor fünf Jahren wegen seiner Transsexualität von Lehrer*innen, Mitschüler*innen und Eltern gemobbt worden sein soll (queer.de berichtete). Das Mobbing-Opfer leide demnach heute noch an der Tortur.



Die Bremer Staatsanwaltschaft hat am Montag gegenüber Medien bestätigt, dass sie gegen Lehrkräfte der Bekenntnisschule wegen Mobbings ermittle. "Insgesamt gibt es drei Beschuldigte", so Behördensprecher Frank Passade. Er verriet nur, dass ein mutmaßliches Opfer Anzeige gestellt habe, verriet aber keine weiteren Details.



Die Schule ist sich unterdessen keiner Schuld bewusst: "Erste interne Überprüfungen des Sachverhalts aus den Jahren 2015 und 2016 haben bislang keine Anhaltspunkte ergeben, dass diese [Vorwürfe] so zutreffen könnten", erklärte Geschäftsführerin Hanna Trayser. "In die Ermittlungsverfahren sind wir bisher nicht einbezogen. Wir werden diese aber selbstverständlich vollumfänglich unterstützen." (dk)