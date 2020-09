Annahmen über ältere Menschen beruhen häufig auf Stereotype, die uns daran hindern, Bedarfe einzelner Pflegebedürftiger umfassend wahrzunehmen (Bild: PublicDomainPictures / pixabay

Von der Schwulenberatung Berlin stammt ein neuer Leitfaden zur Inklusion von LGBTI in der Pflege: Die in der vergangenen Woche im Lebensort Vielfalt vorgestellte Broschüre "Weil ich so bin, wie ich bin… Vielfalt in der Pflege" gibt Pflegeorganisationen Hinweise, wie Sie sich dem Thema sexuelle und geschlechtliche Vielfalt schrittweise bzw. in verschiedenen Handlungsfeldern nähern können. Er sensibilisiert für die Bedarfe queerer Menschen und bestärkt Fachkräfte im Umgang mit Vielfalt.



Den Leitfaden gibt es bei der Schwulenberatung auch als Printversion

"Eine diversitätssensible Pflege, die Autonomie und Selbstbestimmung fördert, ist für pflegebedürftige Menschen eine Grundvoraussetzung für ein erfülltes Leben", erklärte die Schwulenberatung zur Veröffentlichung in einer Pressemitteilung.



Der Leitfaden stellt auf 64 Seiten u.a. Tipps zur Verfügung, wie stationäre Einrichtungen und ambulante Pflegedienste mit Hilfe eines diversitätssensiblen Ansatzes Personal gewinnen und binden können. Des Weiteren kann die Broschüre auch als Arbeitshilfe zur Einleitung und Durchführung eines umfassenden Organisationsentwicklungsprozesses genutzt werden.



Der Leitfaden basiert auf den Erfahrungen des inzwischen vom Verband der Privaten Krankenkassen in Kooperation mit der Deutschen Aidsstiftung geförderten Modellprogramms "Qualitätssiegel Lebensort Vielfalt" zur diversitätssensiblen Gesundheitsförderung in der Pflege. Es gibt ihn kostenlos als PDF zum Download. (cw/pm)