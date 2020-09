"Schitt's Creek" schreibt Geschichte

Dan Levy (mit Emmy) und sein aus "American Pie" bekannter Vater Eugene nach der Auszeichnung als beste Comedy-Serie (Bild: Screenshot ABC)

Heute, 11:15h,

"Schitt's Creek" hat als erste Serie alle vier wichtigen Schauspielemmys sowie den Emmy als beste Comedyserie des Jahres erhalten. Bei der am Sonntag live im Fernsehen ausgestrahlten "Primetime Emmy"-Zeremonie konnte die kanadische Serie nach acht Nominierungen sieben Preise gewinnen – und führte damit die Liste der am meisten prämierten Sendungen mit Abstand vor "Succession" und "Watchmen" an, die jeweils "nur" vier Emmys gewannen.



Die sechste und letzte Staffel von "Schitt's Creek" erhielt bei der Emmy-Verleihung neben dem Hauptpreis "Outstanding Comedy Series" auch den Preis des besten Hauptdarstellers in einer Comedy-Serie (Eugene Levy alias Johnny Rose), der besten Hauptdarstellerin (Catherine O'Hara alias Moira Rose) und der besten Nebendarstellerin (Anne Murphy als Alexis Rose).



Besonders erfolgreich war der offen schwule Schauspieler und Filmemacher Dan Levy, der mit seinem Vater "Schitt's Creek" entwickelt hatte. Er wurde nicht nur für seine Darstellung von David Rose den Preis als bester Nebendarsteller ausgezeichnet, sondern sahnte außerdem zwei weitere Preise für seine Arbeit hinter der Kamera ab: Der 37-Jährige erhielt den Preis als Autor des besten Comedy-Drehbuchs und als bester Comedy-Regisseur. Mit dem Preis für die beste Comedy-Serie konnte Dan Levy damit in einem Jahr vier Emmys gewinnen – so viele, wie nie ein Mensch zuvor in der 72-jährigen Geschichte des TV-Preises.



Die romantische Liebesgeschichte von David (Dan Levy, li.) und Patrick (Noah Reid) rührte Millionen Menschen in aller Welt zu Tränen (Bild: CBC)

Bereits letzte Woche war "Schitt's Creek" mit zwei Emmys in Nebenkategorien ("Creative Arts Emmy Awards") ausgezeichnet worden – für das beste Casting und die besten zeitgenössischen Kostüme. Insgesamt konnte "Schitt's Creek" damit neun Emmys gewinnen. In den ersten fünf Staffeln hatte die Serie keinen einzigen Emmy erhalten.



"Schitt's Creek" startete 2015 im kanadischen Fernsehsender CBC und erzählt die Geschichte einer reichen Familie, die plötzlich ihr ganzes Geld verliert und dann im Motel eines urigen Dorfes wohnen muss. Die Serie war zunächst ein Geheimtipp, gewann über die Jahre aber immer mehr Fans. In Deutschland zeigt das RTL-Streaminportal TVNOW exklusiv alle 80 Folgen der Sitcom.

Preisverleihung von Corona überschattet

Wegen der Corona-Pandemie sah die Emmy-Verleihung dieses Jahr völlig anders aus. Jimmy Kimmel moderierte die Show vor einem leeren Staples Center in Los Angeles, während die meisten Nominierten zu Hause saßen und via Livestream zugeschaltet waren. Die gesamte Cast von "Schitt's Creek" war von einer Privatparty aus Toronto zugeschaltet, bei der auch Gesichtsmasken getragen wurden.

Auch RuPaul konnte sich am Sonntagabend freuen. Seine Castingshow "RuPaul's Drag Race" erhielt die Auszeichnung als "Outstanding Competition Program" – und das bereits zum dritten Mal in Folge (queer.de berichtete). Außerdem erhielt die Sendung vergangene Woche fünf Creative Arts Emmys: für das beste Reality-Casting, den besten Schnitt, das beste Hairstyling und das beste Make-up (queer.de berichtete). Am Samstag wurde RuPaul auch in der Kategorie "beste*r Moderator*in einer Realityshow" ausgezeichnet – zum fünften Mal in Folge.

RuPauls Show und "Schitt's Creek" verbindet, dass beide Serien in den ersten Jahren kaum Beachtung bei TV-Kritiker*innen und dem Publikum fanden. "Drag Race" war 2009 an den Start gegangen, konnte aber erst 2016 seinen ersten Emmy gewinnen.



Aus queerer Sicht auch noch interessant: Uzo Aduba ("Crazy Eyes" aus "Orange Is the New Black") konnte einen Emmy als beste Nebendarstellerin in einer Miniserie oder einem TV-Film gewinnen – für ihre Rolle als Präsidentschaftskandidatin Shirley Chisholm in "Mrs. America". Mark Ruffalo, der in der Vergangenheit wiederholt in queeren Filmen und Serien wie "The Normal Heart" mitgespielt hatte, erhielt für "I Know This Much Is True" den Preis als besten Hauptdarsteller in einer Miniserie oder einem TV-Film. Sängerin und Schauspielerin Zendaya wurde außerdem als beste Hauptdarstellerin in einer Drama-Serie ausgezeichnet; die 24-Jährige spielt in "Euphoria" die queere Figur Rue Bennett.



Ein Novum in Hollywood: Jimmy Kimmel moderierte vor leeren Stühlen (Bild: Screenshot ABC)

Geschlagen geben musste sich dieses Jahr Billy Porter, der im vergangenen Jahr für seine Rolle in "Pose" noch den Emmy als bester Nebendarsteller in einer Drama-Serie erhalten hatte (queer.de berichtete). Dieses Jahr ging der Preis an Jeremy Strong für "Succession".



In Deutschland für Schlagzeilen sorgte der Emmy für Maria Schrader, die für die beste Regie in einer Miniserie ausgezeichnet wurde – für die deutsch-amerikanische Netflix-Serie "Unorthodox". Schrader ist insbesondere als Schauspielerin bekannt, etwa als Hauptdarstellerin im Lesbendrama "Aimée & Jaguar" oder bei der Historienserie "Deutschland 83".



Die insgesamt erfolgreichste Sendung bei der Emmy-Verleihung war die neunteilige Superheldenserie "Watchmen", die auf einem Comic basiert. Insgesamt wurde die HBO-Produktion elf Mal ausgezeichnet, davon vier Mal mit dem "Primetime"-Emmy – unter anderem als beste Miniserie. (dk)