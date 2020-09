Düsseldorf: Trans Mann wegen versuchten Totschlags vor Gericht

Der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter beginnt am Dienstag (Bild: WilliamCho / pixabay

Am Dienstag beginnt in Düsseldorf der Prozess gegen einen 27-jährigen trans Mann, der versucht haben soll, eine 20-jährige Internet-Bekanntschaft mit einem Messer zu töten. Anlass soll laut "Westdeutscher Zeitung" ein Streit zwischen den beiden Männern gewesen sein, nachdem sich der spätere Angeklagte als trans geoutet hatte. Der Angeklagte gab laut Staatsanwaltschaft zu, im Affekt und unter starkem Alkoholeinfluss dem Freund die Verletzungen zugefügt zu haben. Er behaupte jedoch, dass er den anderen Mann nicht schwer verletzen wollte. Ein Urteil wird Anfang Oktober erwartet.



Der Fall hatte sich in den Morgenstunden des Ostersonntags ereignet (queer.de berichtete). Am Vortag hatten der mutmaßlicher Täter und der Angegriffene bei einem Bekannten mit Champagner und Prosecco gefeiert. Der 27-Jährige habe dabei dem 20-Jährigen zum ersten Mal über sein Transsein berichtetet. Nach Mitternacht seien die beiden zur Wohnung des späteren Angeklagten im Stadtteil Unterbilk gefahren. Danach sei es zu einem Streit zu dem Thema Trans gekommen.

Der Angeklagte habe den Partner in seinem Wohnzimmer eingeschlossen und mit zwei langen Küchenmessern bedroht, so die Staatsanwaltschaft. Als er den Gast schließlich frei ließ und dieser gehen wollte, habe der 27-Jährige dann von hinten auf ihn eingestochen und ihn später weiter verletzt. Der junge Mann erlitt Stiche und Schnitte am Oberkörper. Er konnte sich schließlich aus eigener Kraft auf die Straße flüchten und in Richtung Hauptbahnhof laufen. Dort sprach der 20-Jährige eine Polizeistreife an und wurde sofort ärztlich versorgt.



Zeitgleich sei der Angeklagte laut Staatsanwaltschaft zu einer psychiatrischen Klinik in den Düsseldorfer Stadtteil Gerresheim gefahren und habe sich selbst eingewiesen. Er habe dann die Klinik verlassen wollen, weil er dort nur "verrückte Leute" getroffen habe. Dabei sei er am Folgetag festgenommen worden. Bis heute sitzt er in Untersuchungshaft. (cw)