Merz hält Kritik an seiner Homophobie für Fake News

Auf das Thema Homosexualität angesprochen erklärte der mögliche CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz am Sonntagabend, dass er kein Problem damit habe, "solange es nicht Kinder betrifft". Die Äußerung führte kurze Zeit später zu einem weiter anhaltenden Shitstorm gegen den 64-Jährigen (queer.de berichtete).



Merz will sich allerdings nicht für dafür entschuldigen, einen Zusammenhang zwischen Homosexualität und sexuellem Kindesmissbrauch hergestellt zu haben – und hält Kritik an seiner Person ganz im Trump-Stil für politisch motivierte Lügen, wie er im Interview mit der "Welt" erklärte: "Das ist ein bösartig konstruierter Zusammenhang, der in keiner meiner Äußerungen vorkommt", behauptete Merz. "Wer keine Sachargumente hat, dem bleiben eben nur persönliche Angriffe. Aber das kann ich einschätzen und aushalten." Er warf seinen nicht namentlich genannten Gegner*innen vor, "Klischees" und "Zerrbilder" über ihn zu verbreiten.



Ich bewerte weder in meinem Arbeitsumfeld noch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis irgendjemanden anhand seiner sexuellen Orientierung. Das ist Privatangelegenheit. In einer liberalen Gesellschaft gibt es unterschiedliche Lebensentwürfe. (FM) https://t.co/DU8SvoOeBJ Friedrich Merz (@_FriedrichMerz) September 21, 2020 Twitter / _FriedrichMerz | Merz gibt sich trotzig

In dem "Welt"-Interview betonte der CDU-Politiker zugleich in direktem Zusammenhang zu seinem früheren Zitat: "Die Toleranzgrenze ist immer überschritten, wenn Kinder betroffen sind, und da haben wir nun genug abscheuliche Dinge gesehen in letzter Zeit. Das werde ich so auch in Zukunft sagen, selbst wenn es offenbar dem einen oder anderen nicht gefällt." Auch stellte er Homosexualität gegenüber "Welt" als "Lebensentwurf" und in einem Tweet als "Privatangelegenheit" dar.



In dem "Bild"-Video-Interview vom Sonntag war Merz auf frühere Aussagen zu Klaus Wowereit angesprochen und gefragt worden, ob er Vorbehalte gegen einen schwulen Bundeskanzler hätte. Darauf antwortete er: "Die Frage der sexuellen Orientierung geht die Öffentlichkeit nichts an. Solange sich das im Rahmen der Gesetze bewegt und solange es nicht Kinder betrifft – an der Stelle ist für mich allerdings eine absolute Grenze erreicht -, ist das kein Thema für die öffentliche Diskussion."

Selbst Kritik aus Union

Derweil hagelt es weitere Kritik von Bundespoltiker*innen. Der offen schwule Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) antwortete auf die Frage, was eine solche Aussage eines Parteifreundes bei ihm auslöse: "Naja, wenn die erste Assoziation bei Homosexualität Gesetzesfragen oder Pädophilie ist, dann müssen Sie eher Fragen an Friedrich Merz richten, würde ich sagen."



Andere schwule CDU-Politiker waren weniger zurückhaltend mit ihrer Kritik an Merz. Marius Hegmann von der Jungen Union Frankfurt erklärte etwa auf Twitter: "Mir fehlen die Worte."



Alexander Vogt, Bundesvorsitzender der Lesben und Schwulen in der Union, kritisierte die Äußerungen von Merz "aufs Schärfste". Er sei "maßlos darüber verärgert", dass der Politiker Homosexualität und Pädophilie "öffentlich und ohne Not miteinander verknüpft hat". Auch der Nachsatz zur "absoluten Grenze" sei ein Problem: "Auch wenn er betont, dies gelte für alle sexuellen Orientierungen gleichermaßen, kommt als Subtext an, alle Abweichungen von der Norm seien gerade mal geduldet. Von jemandem, der sich um den Vorsitz unserer Partei bewirbt, erwarte ich mehr.".

SPD-Generalsekretär fordert Entschuldigung

Scharfe Kritik kommt auch von der SPD, dem christdemokratischen Koalitionspartner im Bund. Generalsekretär Lars Klingbeil frotzelte etwa: "Friedrich möchte aus dem letzten Jahrhundert abgeholt werden." Gegenüber der "Bild"-Zeitung fuhr der Sozialdemokrat fort: "Schwule immer in den Verdacht zu rücken, dass da etwas mit Kindern sei, zeigt ein rückständiges Denken", so Klingbeil. "Da ist eine deutliche Entschuldigung fällig."



Der offen schwule Juso-Chef und SPD-Vizechef Kevin Kühnert kommentierte: "So laviert jemand, der nicht kaschieren kann, dass er mit der Normalisierung des Umgangs mit Homosexualität eigentlich nichts anfangen kann. Insbesondere schwule Männer kennen dieses Phänomen vom Evergreen: 'Ist mir doch egal, ob der schwul ist, solange er mich nicht anpackt.'" Wer Kanzler werden möchte, sollte laut Kühnert "eine Sprache sprechen, die in sensiblen Feldern von Antidskriminierung und der Gleichberechtigung aller Menschen keinen Platz für Interpretationen und doppelte Böden lässt".



So laviert jemand, der nicht kaschieren kann, dass er mit der Normalisierung des Umgangs mit Homosexualität eigentlich nichts anfangen kann. Insbesondere schwule Männer kennen dieses Phänomen vom Evergreen: Ist mir doch egal, ob der schwul ist, solange er mich nicht anpackt. Kevin Kühnert (@KuehniKev) September 21, 2020 Twitter / KuehniKev

"Sexuelle und geschlechtliche Identität sind keine Privatangelegenheit Herr Merz", kommentierte die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld. "Sonst würden alle LSBTIQ+ Personen wieder unsichtbar in unserer Gesellschaft. Wollen Sie das wirklich?"



Auch andere Merz-Äußerungen im "Bild"-Interview vom Sonntag wurden scharf kritisiert – etwa eine Ausführung zur Arbeitsmoral der Deutschen in Corona-Zeiten ("Es gewöhnen sich zu viele Menschen daran, nicht zu arbeiten"). Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner kritisierte deshalb die "verbohrte Weltsicht" von Merz.



#Merz denkt beim #Wahlalter16 als erstes an Strafen, beim Arbeiten in der Pandemie ans Faulenzen und bei einem schwulen Kanzler an Pädophilie. Trotz oder wegen dieser verbohrten #Weltsicht wäre er fast #CDU-Vorsitzender geworden. Schaue interessiert auf den Ausgang im Dezember. Michael Kellner (@MiKellner) September 21, 2020 Twitter / MiKellner

Unterdessen werden auch immer mehr ältere homosexuellenfeindliche Äußerungen von Merz in sozialen Netzwerken diskutiert. So wird darauf hingewiesen, dass er in der Vergangenheit etwa Schwulen vorgeworfen hatte, dem heterosexuellen Familienbild zu schaden. (dk)