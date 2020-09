Hitzlsperger erhält Bundesverdienstkreuz

Stefan Baudy / flickr) Thomas Hitzlsperger wurde 2007 mit dem VfB Stuttgart Deutscher Meister (Bild:

Heute, 12:42h,

Unter dem Motto "Vereint und füreinander da" zeichnet Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am 1. Oktober 15 Bürgerinnen und Bürger mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland aus. Das sogenannte Bundesverdienstkreuz ist die einzige allgemeine Verdienstauszeichnung des Bundes.



Zwei Tage vor dem Einheitsfeiertag werden unter anderem der Virologe Christian Drosten, der frühere Fußballprofi Thomas Hitzlsperger und der Heinsberger Landrat Stephan Pusch (CDU) die Auszeichnung im Berliner Schloss Bellevue entgegennehmen, wie das Präsidialamt am Dienstag mitteilte. Einen Verdienstorden erhält auch die aus "Quarks" und "Terra X Lesch & Co." bekannte Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim. Die sieben Frauen und acht Männer aus zehn Bundesländern erhalten demnach den Preis für außerordentliche Leistungen um die Bewältigung der Corona-Pandemie, das Zusammenwachsen von Ost und West und den Abbau von Vorurteilen in der Gesellschaft.

Hitzlsperger hat Thema Homosexualität im Fußball "enttabuisiert"

Hitzlsperger wird unter anderem für sein ehrenamtliches Engagement im Verein "Gesicht Zeigen – für ein weltoffenes Deutschland" und im Projekt "Fußball für Vielfalt – Fußball gegen Homophobie und Sexismus" sowie seinen Einsatz für Townshipkinder in Südafrika ausgezeichnet. Wörtlich heißt es in der Begründung des Bundespräsidialamtes: "Durch sein öffentliches Coming-out 2014 als erster ehemaliger Fußballnationalspieler in Deutschland hat er das Thema Homosexualität im Fußball und Sport enttabuisiert und zu einer breiten und sachlichen Debatte über Diskriminierung im Sport beigetragen. […] Sein Engagement zeigt, wie wichtig der Abbau von Vorurteilen für ein gelingendes Zusammenleben in einer offenen Gesellschaft ist."



Bei Drosten hieß es zur Begründung unter anderem, der Berliner Virologe habe wichtige und weltweit anerkannte Erkenntnisse zum Corona-Infektionsgeschehen geliefert und diese auch mit innovativen Formaten der Öffentlichkeit vermittelt. Der Heinsberger Landrat Pusch habe beim Corona-Ausbruch in seinem Landkreis "mit seinen so schwierigen wie souveränen Entscheidungen Pionierarbeit bei der Eindämmung der Pandemie geleistet", hob das Präsidialamt hervor. Bei Nguyen-Kim könnten schon die Jüngsten lernen, dass Wissenschaft begeistern könne – "und gemeinsam vernünftig zu handeln, bringt eine Gesellschaft voran".



Der heute 38-jährige frühere Mittelfeldspieler Thomas Hitzlsperger lief zwischen 2004 und 2010 insgesamt 52 Mal für die deutsche Nationalmannschaft auf. Seine größten Erfolge waren der dritte Platz bei der WM 2006 und die Vizeeuropameisterschaft 2008. Mit dem VfB Stuttgart wurde er 2007 Deutscher Meister.



Er outete sich nach dem Ende seiner sportlichen Karriere vor sechseinhalb Jahren als schwul (queer.de berichtete). Seither hat der gebürtige Münchner eine Karriere als Fußballfunktionär gestartet. Seit Mitte Oktober ist er VfB-Vorstandsvorsitzender (queer.de berichtete). (AFP/dk)