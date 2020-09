Die Bi-Flagge weht über einer Hamburger Schule

Heute, 10:24h,

Seit 21 Jahren gibt es den "Celebrate Bisexuality Day" am 23. September. Mit diesem Tag wollen Aktivist*innen Bisexualität als eigenständige sexuelle Orientierung sichtbar(er) machen, was laut Studien nicht nur unter Heterosexuellen, sondern auch unter biphoben Schwulen und Lesben notwendig ist (queer.de berichtete). Der Tag wurde erstmals im südafrikanischen Johannesburg bei einer Konferenz der International Lesbian and Gay Association (ILGA) begangen.



Auch in Deutschland gibt es vereinzelt Aktionen zum Bi-Tag. Die Julius-Leber-Schule in Hamburg hat etwa auf Initiative der Vielfalts-AG erreicht, dass die 1998 von Michael Page entwickelte dreifarbige Fahne vor dem Haupteingang des Gebäudes weht. Die Flagge hat zwei breite Streifen in blauer und pinker Farbe, was Hetero- und Homosexualität symbolisieren soll. In der Mitte befindet sich Lila, eine Mischung aus Blau und Pink, was Bisexualität repräsentieren soll.



Die Stadtteilschule hisst im Jahresverlauf auch weitere Flaggen zu bestimmten Anlässen, etwa zum CSD die erweiterte Regenbogenflagge mit schwarzem und braunem Streifen, die für neudeutsch BPoC (Black and People of Color) stehen, also nichtweiße Menschen. Auch zum Internationalen Frauentag oder Weltkindertag werden entsprechende Fahnen gehisst.



Der Internationale Tag der Bisexualität soll auch auf die Straße getragen werden: Für das nächste Jahr plant Bi & Friends Hamburg eine eigene Pride-Demonstration am Tag der Bisexualität in der Hansestadt. Erstmals hatte es einen derartigen Bi-CSD 2018 in West Hollywood bei Los Angeles gegeben.



Freilich ist der Internationale Tag der Bisexualität nicht der einzige Gedenktag für Menschen, die sexuelles Interesse an mehr als einem Geschlecht haben. Am 17. Mai wird der Internationale Tag gegen Homophobie, Transphobie und Biphobie begangen. Zudem gibt es seit dem 24. Mai 2015 jährlich den in Deutschland noch kaum bekannten Pansexual Visibility Day. Pansexualität ist ein neuerer Begriff als Bisexualität und bedeutet, dass eine Person nicht nur an zwei Geschlechtern interessiert ist, sondern dass das Geschlecht oder die Geschlechtsidentität des Partners oder der Partnerin schlicht keine Rolle spielt. Damit ist der Begriff inklusiver gegenüber nichtbinären Menschen. Am Pan-Tag soll die Pansexuellenflagge geschwenkt werden, eine Trikolore aus Magenta, Gelb und Cyan. Magenta repräsentiert die sexuelle Anziehungskraft derer, die dem weiblichem Spektrum zugeordnet werden, Cyan die Anziehungskraft des männlichen Spektrums und Gelb in der Mitte die sexuelle Anziehungskraft von nichtbinären Menschen. (dk)