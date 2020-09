Bundesstiftung Magnus Hirschfeld sucht Assistenz der Geschäftsführung und Projektförderungsmanagement (m/w/d)

Heute, 08:49h, noch kein Kommentar

Die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld (BMH) sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine



Assistenz der Geschäftsführung und Projektförderungsmanagement (m/w/d)



in Teilzeitbeschäftigung im Umfang von 75 % der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit (29,5 Wochenstunden). Die Tätigkeit ist unbefristet. Die Tätigkeit wird bei Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen entsprechend Entgeltgruppe 9b TVöD Bund Ost vergütet.



Tätigkeits- und Anforderungsprofil:



Ihre Arbeitsaufgaben:

- Unterstützung des Vorstands in organisatorischen und administrativen Aufgaben

- Erstellung von Präsentationen und Berichten

- selbständige Vorbereitung, Durchführung und Ausbau des externen Projektförderungsmanagements in Abstimmung mit dem Fachbeirat und dem Vorstand, Erstellung von Evaluationen der Projektförderung, selbständige Begleitung der geförderten Projekte

- allgemeine Assistenzaufgaben

- erste_r Ansprechpartner_in der Stiftung bei Fragen zur IT, Office- und Internet-Anwendungen, Zuständigkeit für den externen IT-Dienstleister der Stiftung

- Organisation sowie Nachbereitung von Gremiensitzungen

- Unterstützung des Vorstands bei dessen eigener Projektarbeit

- Wahrnehmung einzelner Aufgaben Sekretariat/Verwaltung (bei hohem Arbeitsaufkommen, Urlaubs-/Krankheitsvertretung)



Ihr Profil:

- möglichst abgeschlossenes Studium der Geistes- oder Wirtschaftswissenschaften bzw. vergleichbare Ausbildung/Qualifikation

- möglichst Praxiserfahrung aus Geschäftsführungs- und/oder Vorstandsbereichen z.B. bei Stiftungen, Verbänden, Vereinen, Politik und Zivilgesellschaft

- hohe Affinität zu IT, Internet, Content-Management-Systemen, sicherer Umgang mit den gängigen MS-Office-Programmen

- hohe planerische und organisatorische Kompetenz, selbständiges Arbeiten

- sehr gute Kenntnisse in Deutsch und Englisch

- möglichst Erfahrungen mit und Zugang zu LSBTIQ+ Themen und Netzwerken

- Kommunikationsstärke, Teamdenken und hohe Einsatzbereitschaft



Bewerbungsfrist ist der 20. November 2020.



Bewerbungen sind ausschließlich anonym über das Bewerbungstool der Stiftung möglich.