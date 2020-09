Kein "Welcome ladies and gentlemen" mehr bei JAL

Flugbegleiterin von Japan Airlines (Bild: JAL)

"Welcome ladies and gentlemen" wird bei Flügen von Japan Airlines (JAL) künftig nicht mehr zu hören sein, denn die Fluggesellschaft führt im Oktober geschlechtsneutrale Anreden ihrer Passagiere ein. Ab Donnerstag würden Formulierungen, die zwischen männlichem und weiblichen Geschlecht unterschieden, durch "gender-freundliche Ausdrücke" ersetzt, teilte das Unternehmen am Montag der Nachrichtenagentur AFP mit.



Im Japanischen sind Grußanreden wie "Guten Morgen" und "Guten Abend" ohnehin geschlechtsneutral. Nun soll aber auch in anderen von JAL verwendeten Sprachen nicht mehr zwischen Männern und Frauen unterschieden werden. In Asien ist JAL mit seiner Entscheidung offenbar Vorreiter. Eine Sprecherin des japanischen Konkurrenzunternehmens ANA sagte AFP, ihr Konzern werde sich mit dem "Thema auf Grundlage der Kommentare unserer Kunden" beschäftigen. Geschlechtsneutrale Grußanreden gibt es bereits bei der australischen Fluggesellschaft Qantas und Air Canada.

Rabatte auch für gleichgeschlechtliche Paare

JAL hat sich bereits gegen die Diskriminierung von Menschen wegen ihrer sexuellen Orientierung positioniert. Die Fluggesellschaft dehnte Vergünstigungen für Ehepaare und deren Familien auf gleichgeschlechtliche Paare aus. Vergangenes Jahr bot sie versuchsweise eigens einen Sonderflug für Schwule und Lesben und deren Familien an.



Im Vergleich mit westlichen Ländern hinkt Japan bei LGBTI-Rechten hinterher. Obwohl Homosexualität in der Geschichte des Landes nur kurzzeitig kriminalisiert wurde und die Verfassung die Gleichbehandlung aller Menschen verspricht, werden gleichgeschlechtliche Partnerschaften bislang nur auf kommunaler Ebene anerkannt. Auch Antidiskriminierungsbestimmungen gibt es nur in einzelnen Städten. Die Änderung des Geschlechtseintrags ist in Japan nur nach geschlechtsanpassenden Operationen und Sterilisation möglich. (cw/AFP)