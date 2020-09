Hauptdarsteller befürworten Homophobie-Warnung vor "Bill & Ted"-Filmen

Bill (Alex Winter) und Ted (Keanu Reeves) sind in drei Filmen durch die Zeit gereist – und nutzten dabei nicht nur Sinnlosworte wie "Volle Kanne, Hoschis", sondern auch homophobe Sprache (Bild: MGM)

Die zwei Hauptdarsteller der "Bill & Ted"-Trilogie haben kein Problem damit, dass in der neu veröffentlichten UHD-Fassung der ersten beiden Filme eine Warntafel vor dem Start eingeblendet wird, die auf homophobe Äußerungen in den Filmen hinweist. Das erklärten der 56-jährige Keanu Reeves und der 55-jährige Alex Winter in der BBC-Radiosendung "Kermode and Mayo's Film Review".



Wörtlich heißt es auf der englischsprachigen Warntafel zu den Science-Fiction-Komödien "Bill & Teds verrückte Reise durch die Zeit" (1989) und "Bill & Ted's verrückte Reise in die Zukunft" (1992): "Dieser Film reflektiert historische Einstellungen, die das Publikum als veraltet oder beleidigend empfinden könnte." Der kürzlich veröffentlichte dritte Teil "Bill & Ted retten das Universum", der in Deutschland auf einschlägigen Streamingportalen wie Amazon Prime Video oder iTunes ausgeliehen werden kann, enthält hingegen keinerlei homophobe Äußerungen.



Der Hintergrund: In den ersten beiden Filmen bezeichnen sich die beiden zeitreisenden (heterosexuellen) Hauptfiguren – die engen Freunde Bill (Winter) und Ted (Reeves) – unter anderem mehrfach scherzhaft als "fag" (Schwuchtel). Dieses Wort ist in der angloamerikanischen Presse inzwischen so verpönt, dass viele Zeitungen es höchstens als "f*g" niederschreiben oder es als "F-Wort" bezeichnen, was allerdings manchmal zu Verwechslungen führt. Auch in der deutschen Synchronisation der "Bill & Ted"-Filme, die etwa "Dude" mit "Hoschi" übersetzte, wurden "Schwuchtel" und andere homophobe Begriffe verwendet.



Szene aus "Bill & Teds verrückte Reise durch die Zeit"

Winter erklärte im BBC-Interview, dass es in den ersten beiden Filmen "homophobe Beschimpfungen" gegeben habe. Diese seien in dieser Zeit "extrem verbreitet gewesen". Er betonte, dass sie "abwertend" und "nicht angemessen" seien. "Alle Filmen sollten die Welt um uns herum reflektieren und die Figuren waren beheimatet in dieser Welt", so Winter. Auch Reeves befürwortete die Warntafel: "Ich denke, diese reflektiert den Inhalt und informiert das Publikum, so dass es nicht überrascht wird."



Die beiden Hauptdarsteller hatten bereits mehrfach die Homophobie in den beiden Filmen bedauert. Vor zwei Jahren erklärte Winter etwa, als er darauf angesprochen wurde: "Das zeigt die Gefühllosigkeit dieser Zeit. Niemand von uns ist stolz darauf. Und ich habe nicht vor, das zu wiederholen." (dk)