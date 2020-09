Die Linke.queer fordert Rücktritt von Oskar Lafontaine

Heute, 07:21h,

Zoff in der Linkspartei: In einer Pressemitteilung forderte die Bundesarbeitsgemeinschaft Die Linke.queer am Dienstagabend den ehemaligen Partei- und Fraktionschef Oskar Lafontaine dazu auf, sein Abgeordnetenmandat im saarländischen Landtag niederzulegen. "Damit verbunden wäre selbstverständlich ein Ende seines dortigen Fraktionsvorsitzes", so die Bundessprecher Daniel Bache und Frank Laubenburg.



Die Rücktrittsforderung folgt einer Veranstaltung am Montagabend in München, bei der Lafontaine zusammen mit dem aus der SPD ausgeschlossenen rechten Buchautor Thilo Sarrazin und dem CSU-Politiker Peter Gauweiler über Migration diskutierte. Beide Männer dürften "kein Gesprächspartner für Linke" sein, kritisierten die queeren Sozialist*innen.

"Schlag ins Gesicht insbesondere schwuler Männer"

"Peter Gauweiler ist bundesweit bekannt geworden, weil er in den 1980er Jahren mit Maßnahmen, die auch in der Nachbetrachtung und bei aller Zurückhaltung nur faschistoid genannt werden können, gegen die Hauptbetroffenengruppen von HIV und AIDS vorgehen wollte", erklärte Die Linke.queer. "Es ist ein Schlag ins Gesicht insbesondere schwuler Männer, wie Lafontaine, aber auch andere Linke, Gauweiler immer wieder durch gemeinsame Diskussionsveranstaltungen aufwerten."



Thilo Sarrazin könne "angesichts seines rassistischen Weltbilds" kein Gesprächspartner für Linke sein, so die Bundesarbeitsgemeinschaft weiter. "Aufgabe von Linken ist es nicht, in Nobelhotels mit Sarrazin zu plaudern, sondern der Bevölkerung deutlich zu machen, mit welchen Lügen, Fälschungen und rassistischen Denkmustern Sarrazin agitiert."

Die Linke.queer: Lafontaine spielt Menschen gegeneinander aus

Laut Medienberichten kritisierte Oskar Lafontaine auf der Veranstaltung, dass die Kosten für die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge zu hoch seien, man könne das "einer Sozialrentnerin" nicht erklären. "Diese Behauptung ist falsch", konterte Die Linke.queer. "Gerne vermitteln wir Oskar Lafontaine einen Gesprächstermin mit Sozialrentner*innen, die der Partei Die Linke und unserer Bundesarbeitsgemeinschaft queer angehören. Sie könnten Lafontaine einiges erklären. Allerdings können wir nicht mit dem Ambiente eines Nobelhotels dienen."



Auch weitere Äußerungen Lafontaines auf der Veranstaltung seien "dazu geeignet, Menschen, deren Interessen Die Linke vertritt, gegeneinander auszuspielen", kritisierten die queeren Sozialist*innen. "Sie entsprechen einem Menschen- und Weltbild, das nicht dem unserer Partei entspricht." Lafontaine müsse "endlich die Konsequenzen daraus ziehen, dass er in zahlreichen Fragen die Positionen unserer Partei nicht teilt". (cw)