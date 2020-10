Belgien: Trans Politikerin wird stellvertretende Premierministerin

Heute, 13:37h, noch kein Kommentar

Die Gynäkologin und Politikerin Petra De Sutter wird im neuen belgischen Kabinett die erste trans Person in einem Minister*innen-Amt des Landes. Die 57-Jährige soll Ministerin für den öffentlichen Dienst werden – und zudem stellvertretende Premierministerin, gab Grünenchefin Meyrem Almaci am Donnerstag bekannt.



Sieben Parteien hatten sich am Mittwoch nach monatelangen Verhandlungen auf die Bildung einer Koalition geeinigt. Nach fast zwei Jahren unter einer Übergangsregierung legte der flämische Liberale und bisherige Finanzminister Alexander De Croo am Donnerstag in einer im Fernsehen übertragenen Zeremonie beim belgischen König Philippe den Amtseid ab. Die scheidende geschäftsführende Ministerpräsidentin Sophie Wilmès bleibt als Außenministerin Teil der Regierung.



De Sutter promovierte 1991 in biomedizinischen Wissenschaften, wurde als Gynäkologin und Professorin anerkannt und arbeitete zuletzt neben ihrer politischen Tätigkeit als Teilzeitprofessorin und Leiterin der Abteilung für Reproduktionsmedizin am Universitätsklinikum Gent. Über ihre Transition 2004 berichtete die viel beachtete trans Aktivistin aus Flandern später in dem Buch "[Über]leben".



Ongelooflijk dankbaar voor het vertrouwen dat ik krijg van mijn partij!



Gisteravond gaf ik met 1000 andere leden groen licht voor de nieuwe regering, nu mag ik samen met die regering doen wat nodig is om ons land te herlanceren en werken aan een nieuwe toekomst voor alle Belgen! Petra De Sutter (@pdsutter) October 1, 2020 Twitter / pdsutter | De Sutter zeigte sich bei Twitter "unglaublich dankbar für das Vertrauen, das ich von meiner Partei erhalten habe". Nun könne sie alles tun, "um unser Land wiederzubeleben und gemeinsam mit dieser Regierung an einer neuen Zukunft für alle Belgier zu arbeiten".

2014 stieg De Sutter in die Politik ein und scheiterte zunächst auf Listenplatz zwei der Grünen bei einem Einzug ins Europaparlament, wurde im gleichen Jahr aber von ihrer Partei in den belgischen Senat kooptiert und wurde die erste trans Person in einer der beiden Parlamentskammern. Dabei wirkte sie an progessiven Gesetzen wie einer Reform des Transsexuellenrechts oder der Fortpflanzungsmedizin mit. Auch war sie Mitglied der belgischen Delegation in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates. Dann schaffte sie im letzten Jahr den Einzug ins EU-Parlament. Für die grüne Fraktion war sie zuletzt Mitglied im Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz sowie stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten.

Neue Regierung fast 500 Tage nach Wahl

Belgien ist ein politisch gespaltenes Land und hat den Ruf, unregierbar zu sein. Die Regierungsbildung hatte seit der Parlamentswahl im Mai vergangenen Jahres fast 500 Tage gedauert. Bereits seit Dezember 2018 gab es bereits keine voll geschäftstüchtige Regierung mehr, nachdem die damalige Koalition unter Premierminister Charles Michel zerbrochen war. Er war Amtsnachfolger des schwulen Politikers Elio Di Rupo, der seit letzten Dezember wieder als Ministerpräsident von Wallonien tätig ist.



Nun regieren künftig die Sozialdemokraten, die Liberalen und die Grünen jeweils in zweifacher Ausführung – flämisch- und französischsprachig – gemeinsam mit den flämischen Christdemokraten. Nicht dabei sind die beiden größten Parteien Flanderns: die national-konservative N-VA und der rechtsradikale Vlaams Belang.



Thank you, @vonderleyen. Looking forward to closely working together to build a Europe that works for all. You'll find a strong partner in Belgium. https://t.co/sEZlGlKGmi Alexander De Croo (@alexanderdecroo) October 1, 2020 Twitter / alexanderdecroo

Die Wahl eines Flamen zum Ministerpräsidenten soll offenkundig einen Ausgleich dafür schaffen, dass sich die neue Koalitionsregierung nur im französischsprachigen Landesteil auf eine Mehrheit der Abgeordneten stützt. In Flandern regt sich dennoch bereits Widerstand: Unter dem Hashtag #nietmijnregering (nicht meine Regierung) machten viele Flamen in den sozialen Netzwerken ihrem Ärger Luft.



Für De Croos Antrittsrede vor den belgischen Abgeordneten am Nachmittag stellte das EU-Parlament seinen Plenarsaal zur Verfügung, damit alle 150 Parlamentarier*innen unter Einhaltung der Abstandsregeln wegen der Corona-Pandemie daran teilnehmen können. Gleich im Anschluss stand für den neuen belgischen Regierungschef wenige hundert Meter entfernt im EU-Ratsgebäude ein Gipfeltreffen mit seinen EU-Kolleg*innen auf dem Programm. (cw/afp)