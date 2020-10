Jorge González ist seit sieben Jahren Jurymitglied der Tanzsendung "Let's Dance" (Bild: TVNOW / Stefan Gregorowius)

Seit zehn Jahren ist er eine feste Größe im deutschen Fernsehen. Anlässlich seines runden TV-Jubiläums sprach der schwule Choreograf Jorge González in der am Donnerstag erschienenden neuen Ausgabe der "Gala" über sein Image als Paradiesvogel.



"Frauen mögen mich, ihre Ehemänner akzeptieren mich. Ich polarisiere. Besonders bei den Homosexuellen. Was die Medien toll finden, findet die Gay-Szene auf einmal blöd", beklagte sich González gegenüber dem Klatschmagazin. "Ich wünsche mir, dass es wieder bunter zugeht und Akzeptanz für alle da ist", so der 53-Jährige laut "Gala".

Durchbruch als "Laufsteg-Trainer" bei "Germany's Next Topmodel"

Jorge González hatte bis zu seinem 17. Lebensjahr auf Kuba gelebt. Wegen der Homofeindlichkeit in der kommunistischen Diktatur floh er schließlich nach Europa, um Radioökologie an einer slowakischen Universität zu studieren. Er arbeitete nebenbei als Model – und machte dies schließlich zu seinem Hauptberuf. 2011 nahm er auch die deutsche Staatsangehörigkeit an.



2009 wurde er zum TV-Gesicht, als er die Nachfolge von Bruce Darnell als Choreograf und Trainer der Model-Casting-Show "Germany's Next Topmodel" unter der Leitung von Heidi Klum annahm. Sein extravagantes Auftreten und seine ausgefallene Kleidung verschafften ihm innerhalb kurzer Zeit hohe mediale Aufmerksamkeit. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung etwa nannte González den "heimlichen Star" der Sendung und beschrieb ihn als "fleischgewordenen Stöckelschuh".



Seit 2013 ist González Jurymitglied der Tanzsendung "Let's Dance" und moderiert die Sendung "E! Factor by Jorge González" im Spartensender E! Entertainment Television. (cw/ots)