20 Singles buhlen um das Herz von "Märchenprinz" Alex

Die erste Folge der zweiten Staffel der schwulen Reality-Datingserie "Prince Charming" wird ab dem 12. Oktober im kostenpflichtigen Bereich von TVNOW abrufbar sein. Das gab die RTL-Mediengruppe bekannt – und veröffentlichte gleichzeitig, unter welchen 20 Singles "Prince Charming" Alexander "Alex" Schäfer auswählen darf.



Nach der Auftaktfolge wird jeweils am Montag eine von neun Episoden der Show veröffentlicht – somit gibt es in diesem Jahr eine Episode mehr als in Staffel eins. Zusätzlich gibt es wie im Vorjahr zum Abschluss der Staffel eine Wiedersehensshow.



Wie bereits vor wenigen Tagen bekannt wurde, laufen ab dem 26. Oktober alle zehn neuen Folgen bei Vox (queer.de berichtete). Damit verwertet die RTL-Gruppe die Show weit früher im Free-TV als noch in der ersten Staffel: Diese war Ende Oktober 2019 bei TVNOW gestartet, wurde aber erst sechs Monate später auf Vox gezeigt (queer.de berichtete).



Alex wird noch ein paar Kleidungsstücke ablegen müssen… (Bild: TVNOW / Arya Shirazi)

Die erste Staffel von "Prince Charming" erwies sich im vergangenen Jahr als Überraschungserfolg – und überzeugte sowohl Fernsehkritiker*innen als auch das Publikum (queer.de berichtete). Die Show wurde für den Deutschen Fernsehpreis nominiert und konnte sogar den prestigeträchtigen Grimme-Preis gewinnen.

Alex statt Nicolas

In der ersten Staffel hatten 20 attraktive Single-Männer an der Küste Griechenlands um das Herz des damals 28-jährigen Nicolas Puschmann gekämpft – ähnlich wie bei den heterosexuellen RTL-Kuppelshows "Der Bachelor" oder "Die Bachelorette". In Staffel zwei wird der Frankfurter Marketingmanager Alex Schäfer diese Rolle auf Kreta übernehmen und versucht, unter 20 neuen Kandidaten seinen Liebsten zu finden. "Ich kann es selbst kaum glauben und ich würde lügen, wenn ich sage: 'Ich bin nicht aufgeregt'", erklärte er kurz vor Produktionsbeginn.



Gegenüber der "Bild"-Zeitung beichtete Alex auch, dass seine Interessen früher ein wenig anders waren: "Ich hatte jahrelang eine Freundin, mit der es auch sexuell super gepasst hat. Ich hatte kein Verlangen nach einem Mann", so der 30-Jährige. "Als die Beziehung auseinander ging, habe ich einen Mann kennengelernt und gemerkt, dass er mir viel mehr geben kann." Nach seinen ersten Erfahrungen mit Männern habe er auch noch Sex mit einer Frau gehabt. Heute sieht das aber anders aus: "Ich würde mich heute aber nicht als bisexuell, sondern als schwul bezeichnen. Ich bin mit Männern bestens versorgt."



TVNOW ist ein Video-on-Demand-Angebot der Mediengruppe RTL, das monatlich für 4,99 Euro bzw. 7,99 Euro in der Premiumvariante abonniert werden kann. In dem Portal sind neben "Prince Charming" auch mehrere weitere Eigenproduktionen der Kölner TV-Kette zu sehen, etwa auch der GZSZ-Ableger "Sunny – Wer bist Du wirklich?" mit trans Schauspieler Brix Schaumburg (queer.de berichtete). (cw)

