ARD gibt schwule Dramedy-Serie in Auftrag

Heute, 10:41h,

Unter der Regie von Benjamin Gutsche ("Arthurs Gesetz"), der auch die Drehbücher geschrieben hat, haben am 1. Oktober die Dreharbeiten zur ersten schwulen ARD-Serie "All you need" begonnen. Die Dramedy wird allerdings nicht fürs klassische Fernsehen produziert, sondern von der UFA Fiction im Auftrag der ARD Degeto exklusiv für die ARD-Mediathek.



"All you need" handelt von vier schwulen Männern in Berlin: So unterschiedlich Langzeitstudent und Nachtschwärmer Vince (29), der geheimnisvolle Robbie (27), der zum Spießer mutierende Webdesigner Levo (34) und der erst spät geoutete Familienvater Tom (43) auch sein mögen – sie alle verbindet eines: die Suche nach Liebe und Geborgenheit in Zeiten von Grindr. In den Hauptrollen zu sehen sind Benito Bause, Frédéric Brossier, Arash Marandi, Christin Nichols und Mads Hjulmand.

"Universelle Themen, mit denen sich jeder identifizieren kann"

Laut Pressemitteilung der ARD Degeto behandelt die Serie "universelle Themen, mit denen sich jeder identifizieren kann". Konkret geht es um eine langjährige Beziehung, die plötzlich vor der Zerreißprobe steht, einen unaufhörlich wachsenden Schuldenberg, einen One-Night-Stand, der nicht lockerlässt, einen Lebenstraum, der wie eine Seifenblase zu platzen droht, sowie die große Liebe, die unerwidert bleibt.



"Wir haben das Jahr 2020, und noch immer werden im deutschen Fernsehen Charaktere aus der LGBTQI-Community hauptsächlich als Nebenfiguren erzählt", erklärte Regisseur und Autor Benjamin Gutsche zum Drehstart. "Ich freue mich, dies mit 'All you need' ändern zu können. Und das ist hoffentlich nur der Anfang."

"(Same)Sex and the city is back!"

Nataly Kudiabor, Produzentin bei UFA Fiction, ergänzte: "Wir fangen endlich an, auf den Bildschirmen abzubilden, wie unsere Gesellschaft wirklich aussieht. So rückt Diversität ganz selbstverständlich in die Mitte unserer Arbeit." Gutsche habe eine "moderne und emotionale Serie geschaffen, die uns in die urbane Welt eines queeren Freundeskreises entführt", so Kudiabor. "(Same)Sex and the city is back! Popcorn und Taschentücher bereithalten!"



Laut Christoph Pellander, Redaktionsleiter bei ARD Degeto, soll mit der für die ARD-Mediathek produzierte Serie gezielt ein jüngeres Publikum angesprochen werden. "In 6 x 20 Minuten erzählen wir die vielfältigen Geschichten unserer vier Protagonisten: divers und kantig, modern und am Puls der Zeit." (cw/pm)