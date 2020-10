Zwei Pornodarsteller bei "Prince Charming"

Heute, 11:08h,

In der kommenden Montag startenden zweiten Staffel der schwulen Datingshow "Prince Charming" sind zwei Kandidaten ehemalige Darsteller für schwule Pornofilme.



Dabei handelt es sich um Jakob, der unter dem Pseudonym Johny Cruz für internationale Firmen wie Eurocreme, Ikarus oder Staxus gedreht hatte. Außerdem stand Kandidat Florian als Mark Metzger für Cazzo Film vor der Kamera. Noch ist auf der Website des Berliner Pornolabels eine Beschreibung des Darstellers online, in der es heißt: "Der Berliner Physiotherapeut Mark kam durch seinen Liebhaber, den US-Pornostar Troy Daniels zum Film. Mark wurde neugierig und wollte auch mal seinen Arsch in die Kamera halten. Das macht er gut. Seine fantasievollen farbigen Tattoos sind ein Hingucker."



Johny Cruz vergnügt sich im Umkleidungsraum (links), Jakob lieber im Mittelmeer (Bild: Bulldog Pit / TVNOW)

Das Boulevardmagazin "Promiwood" meinte, dass die Vergangenheit der beiden Darsteller einen "Riesen-Skandal" darstelle, weil es sich dabei um einen "klaren Vertragsbruch" handle. Denn dem Portal liege "ein Vertrag der Kandidaten vor, darin heißt es, der Teilnehmer versichert, dass keine nackten oder pornografisches Materialien von ihm im Umlauf sind. Sonst droht eine Strafzahlung!" Die Klatsch-Journalist*innen befürchten, dass damit ein weiterer Grimme-Preis für die Datingshow wohl ausgeschlossen sei.

Schon Originalversion begann mit "Pornoskandal"

Die Enthüllung erinnert an die Ausstrahlung des US-Originalformats "Finding Prince Charming", auf dem die deutsche Version basiert. Vor dem Start kam heraus, dass der amerikanische "Märchenprinz" Robert Sepúlveda Jr. als Callboy gearbeitet hatte (queer.de berichtete). Der ausstrahlende Sender erklärte damals, ihm sei die ehemalige Beschäftigung seines Realitystars zuvor nicht bekannt gewesen. Die Serie wurde schließlich nach der ersten Staffel abgesetzt. In Deutschland wurde bisher die einzige internationale Version des Formats produziert.



Für die RTL-Gruppe wäre es nun zu spät, noch etwas in der Serie zu ändern, da sie bereits abgedreht worden ist. Die Sendung wird ab 13. Oktober im Streamingportal TVNOW gezeigt – wöchentlich wird eine neue Folge veröffentlicht. Jeweils zwei Wochen später werden die zehn Folgen der Realityshow auch im Free-TV-Kanal Vox ausgestrahlt. Insgesamt bewerben sich 20 Kandidaten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz um die Gunst von Prince Charming (queer.de berichtete). In der ersten Staffel hatte sich der damalige "Prince Charming" Nicolas Puschmann den Düsseldorfer Lars Tönsfeuerborn als sein Herzblatt ausgewählt – die beiden sind laut ihren Einträgen in sozialen Medien noch immer ein Paar. (cw)