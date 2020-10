Patrick Lindner hat geheiratet

9EkieraM1 / wikipedia) Patrick Lindner (li.) und Peter Schäfer sind seit zehn Jahren ein Paar (Bild:

Heute, 11:04h,

Der 60-jährige Schlagersänger Patrick Lindner hat am Samstag (10. Oktober) in München seinen 61-jährigen Manager Peter Schäfer geheiratet. Wie die "tz" berichtet, traute Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) das Paar standesamtlich. Der katholische Pfarrer Rainer Maria Schießler zelebrierte außerdem im Rahmen einer Kommunionsfeier einen Segnungsgottesdienst in seiner Kirche St. Maximilian in Isarvorstadt, obwohl der Vatikan eigentlich die Segnung von gleichgeschlechtlichen Eheleuten verbietet.



Das Hochzeitsdatum wählten Lindner und Schäfer aus, weil es sich dabei um den zehnten Jahrestag des Kennenlernens handelt. Das Paar war am 10. Oktober 2010 (10.10.10) erstmals in München miteinander ausgegangen. Lindner machte dann seinem Freund 2018 bei einem Urlaub in der Dominikanischen Republik einen Antrag (queer.de berichtete).



Schlagerlegenden als Gäste

Laut der "Bild"-Zeitung waren mehrere Größen der Schlagerbranche bei der Hochzeit als Gäste dabei. Dazu gehörten Sänger Roland Kaiser sowie dessen Ehefrau und Tochter und das Gesangs- und Moderationsduo Marianne und Michael. "Es war eine wunderschöne Zeremonie. Wenn zwei Menschen sich so sehr lieben, gibt es nichts Schöneres als eine Hochzeit!", wird Marianne zitiert.



Wegen Corona war es aber nicht allen Eingeladenen möglich, der Hochzeit beizuwohnen – Sängerin Ireen Sheer (dritter Platz beim ESC mit "Feuer") konnte etwa nicht aus dem Hotspot Berlin anreisen und zeigte sich sehr enttäuscht: "Das tat mir in der Seele weh, denn Patrick ist seit 30 Jahren einer meiner besten Freunde."



Das Paar feierte anschließend außerhalb der Stadtgrenzen im "Forsthaus Wörnbrunn" in Grünwald. Dort sind wegen geringerer Corona-Zahlen (derzeit) private Feiern mit bis zu 100 Leuten gestattet.



Lindner hatte sich bereits 1999 als schwul geoutet – obwohl ihm Entertainer Hape Kerkeling damals von dem Schritt abgeraten habe, wie er später berichtete. Durch das Coming-out habe er "enormen finanziellen Schaden" erlitten (queer.de berichtete). (cw)