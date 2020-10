Homophobe Attacke in Pinneberg

Fabian Horst / wikipedia) Die Polizei wendet sich an die Öffentlichkeit, um den homophoben Angriff aufzuklären (Bild:

Ein lesbisches Paar ist am Sonntagmorgen gegen 4 Uhr ist in der Pinneberger Bahnhofstraße in Höhe des Imbisses "Juli Food" von drei Männern beleidigt und angegriffen worden.



Wie die Polizei meldete, waren die beiden 22- und 28-jährigen Frauen aus der Nachbargemeinde Rellingen gerade auf dem Weg in Richtung Bahnhof gewesen, als sie in Höhe des Imbisses an drei männlichen Personen vorbeigehen mussten. Grundlos wurde sie aus dieser Gruppe heraus beleidigt. Nachdem die beiden Frauen die Männer aufgefordert hatten, sie in Ruhe zu lassen, wurde die 28-Jährige von einem der Täter festgehalten und in den Unterleib getreten, so dass sie zu Boden ging.



Auch die 22-Jährige wurde von den anderen beiden Tätern angegangen, zu Boden gestoßen und in die Magengegend getreten. Die 28-Jährige habe dann laut um Hilfe geschrien, so dass die drei Täter von den Frauen abließen und Richtung Bahnhof flüchteten.

Täterbeschreibung: Mitte 20, durchschnittlich groß, "osteuropäisches Aussehen"

Die Täter wurden wie folgt beschrieben: Alle drei hatten ein "osteuropäisches Aussehen", sprachen fließend Deutsch, waren etwa 25 Jahre alt, 165 bis 170 Zentimeter groß, ein Täter war etwas größer.



Zur Tatzeit dürften sich auch noch andere Personen in der Gegend aufgehalten haben. Die Polizei sucht nun Zeug*innen, die den Vorfall bemerkt haben oder denen die drei Männer ebenfalls aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Kripo Itzehoe (Tel. 04821 / 602-0) oder die Polizei in Pinneberg entgegen. (pm/cw)