Silesia711 / wikipedia) Der Vorfall ereignete sich am U-Bahnhof Goetheplatz in München (Bild:

Heute, 15:58h,

Ein schwules Paar ist in München Opfer eines homofeindlichen Angriffs geworden. Dies meldete die Polizei der bayerischen Landeshauptstadt am Donnerstag.



Die Tat ereignete sich bereits am 17. September. Die beiden um die 30 Jahre alten Männer waren gegen 23.30 Uhr mit der U-Bahn vom Marienplatz in Richtung Goetheplatz unterwegs, als von einem 21-Jährigen "auf homophobe Art und Weise" beleidigt wurden, wie es im Polizeibericht heißt. Alle Beteiligten stammen aus München.



Im Verlauf der Fahrt kam zu "weiteren verbalen Streitigkeiten", so die Meldung vom Donnerstag. An der U-Bahnhaltestelle Goetheplatz stiegen alle Beteiligten aus. Am Bahnsteig eskalierte die Situation, und es kam zu "Tätlichkeiten" zwischen dem 21-Jährigen und einem der beiden schwulen Männer. Dessen Lebenspartner verständigte daraufhin den Polizeinotruf.

Gegenseitig wegen Körperverletzung angezeigt

Alle Personen konnten von den Beamt*innen vor Ort angetroffen werden. Durch die körperliche Auseinandersetzung wurden sowohl der homofeindliche Pöbler als auch sein Opfer verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst behandelt.



Nach Beendigung der Anzeigenaufnahme vor Ort wurden alle drei Beteiligten wieder entlassen. Der 21-jährige Münchner wurde wegen einer Körperverletzung und der Beleidigung angezeigt. Der andere wurde ebenfalls wegen einer Körperverletzung angezeigt. Nähere Angaben zum homofeindlichen Pöbler wurden im Polizeibericht nicht gemacht.



Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 44, zuständig für politisch rechts orientierte Kriminalität, übernommen. (cw/pm)