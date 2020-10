Satirepreis für Hape Kerkeling

Jahrzehntelang haben deutsche TV-Zuschauer*innen über Hape Kerkelings Scherze gelacht (Bild: ZDF)

Heute, 16:55h, noch kein Kommentar

Der Komiker und Autor Hape Kerkeling hat den Satirepreis "Prix Pantheon 2020" gewonnen. Der seit Ende 2017 verheiratete 55-Jährige habe die Auszeichnung in der mit 5.000 Euro dotierten Kategorie "Reif und bekloppt" für sein Lebenswerk erhalten, teilte das Bonner Pantheon Theater am Donnerstag mit.



"Kerkeling hat durch seinen Humor, der nie verletzt und durch seine künstlerische Arbeit so viel in unserer gemeinsamer Erinnerung hinterlassen, wie vor ihm noch Otto, Loriot, Heinz Erhardt und Markus Söder", hieß es in der Laudatio. "Er hat Kult erschaffen und ist selbst einer geworden." Als Autor hatte das Ruhrgebietskind Kerkeling großen Erfolg mit seiner auch verfilmten Autobiografie "Der Junge muss an die frische Luft".

Direktlink | Hape Kerkeling in einem Interview mit Angela Merkel – Jahre bevor sie ins Kanzleramt einzog

Weitere Preisträger

Ausgezeichnet wurde auch der britische Stand-up-Komiker und Musiker Tim Whelan. Der 35-Jährige wurde in der Kategorie "Frühreif und Verdorben" von einer Jury für seine "einzigartig britische Variante des Ethno-Kabaretts" geehrt.



Der Publikumspreis "Beklatscht und Ausgebuht" ging an den in Duisburg geborenen Jean-Philippe Kindler. Der 24 Jahre alte Satiriker schaffe es, sein Publikum mit seinen eigenen Gedanken zu berühren, ohne Klischees zu bemühen, erklärte das Pantheon Theater.



Das Theater vergibt den "Prix Pantheon" seit 1995 in Kooperation mit dem WDR. Zu den bisherigen Preisträgern gehören Georg Kreisler, Gerhard Polt, Harry Rowohlt, Hagen Rether, Helge Schneider, Sebastian Pufpaff und zuletzt Olli Dittrich.



Das große Finale des "Prix Pantehon 2020" wird am Samstagabend um 21.45 Uhr im WDR-Fernsehen gezeigt. (dpa/cw)