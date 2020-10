Neuer Ratgeber für Eltern von lesbischen und schwulen Kindern

Heute, 07:20h,



Alex Lehmann veröffentlicht seinen Ratgeber bei Books on Demand

Es mag zunächst vielleicht verwundern, dass wir hier auf queer.de ein Buch mit dem Titel "Was ich gegen die Homosexualität meines Kindes unternehmen kann" vorstellen und sogar empfehlen. Doch geschrieben wurde der neue Ratgeber nicht etwa von Hedwig von Beverfoerde, sondern vom Brandenburger LGBTI-Aktivisten Alex Lehmann. Und in seinem Buch gibt der 23-Jährige tatsächlch, so der Untertitel, die "einzig wahre Handlungsempfehlung".



Lehmann will Eltern, die nichts unversucht lassen möchten, um ihr Kind doch noch "normal" werden zu lassen, mit dem dünnen Ratgeber zum Umdenken bewegen. Aus diesem Grund steht auf 24 der 38 Seiten einfach nur das Wort: "Nichts."



Als zweites Kapitel finden die Leser*innen einen Brief des Autors, in dem er Eltern auffordert, ihr Kind vollumfänglich zu unterstützen: "Homosexualität ist nichts Schlimmes. Sie zählt zu den Eigenschaften Ihres Kindes, genau wie seine Haarfarbe, seine Größe und sein Charakter. Ihr Kind wurde mit dieser Eigenschaft geboren. Es ist an der Zeit, dass Sie genau diese Eigenschaft an Ihrem Kind akzeptieren und Ihrem Kind die größtmögliche Unterstützung zukommen lassen, die notwendig ist."

Ab 2. November im Buchhandel erhältlich

Das Buch "Was ich gegen die Homosexualität meines Kindes unternehmen kann" erscheint am 2. November 2020 bei Books on Demand und wird als gedruckte Variante und E-Book erhältlich sein (ISBN 978-3-7519-1511-3). Einen Teil seiner Tantiemen will Lehmann an Initiativen spenden, die sich für die LGBTI-Community engagieren.



Alex Lehmann wurde 1997 in Rüdersdorf bei Berlin geboren. Einen großen Teil seiner Kindheit verbrachte er in der Kreisstadt Seelow in Brandenburg. Mit seinem eigenen Coming-out im Jahr 2013 begann sein Engagement für die queere Community. Seither organisiert er verschiedene Veranstaltungen und Aktionen im Landkreis Märkisch-Oderland. 2017 kandidierte Alex Lehmann für die Grünen für das Amt des hauptamtlichen Bürgermeisters von Seelow, mittlerweile engagiert er sich in der CDU. Lehmann lebt heute in Frankfurt (Oder). (cw)