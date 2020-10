Leroy Leone aus Homophobie angespuckt

Leroy Leone spielt seit einigen Wochen bei "Berlin – Tag & Nacht" mit (Bild: Instagram / Leroy Leone

Heute, 13:01h, noch kein Kommentar

Der offen schwule Schauspieler Leroy Leone ("Berlin – Tag & Nacht") hat am Sonntag auf "Instagram Stories" von einem homosexuellenfeindliche Übergriff gegen seine Person erzählt. Laut "Promiflash" hatte der 31-Jährige "sichtlich unter Schock" gestanden.



Demnach habe ihn offenbar in Berlin eine Gruppe 18-Jähriger erkannt, jedoch wegen seiner Homosexualität beleidigt. Trotzdem hätten die Teenager ihn um ein Foto gebeten. Als er dieses verweigerte, sei er attackiert worden: "Und dann rotzt der mir ins Gesicht. Ich war total sprachlos!", so Leroy.

"Die LGBTQ-Community hat es immer noch schwer da draußen"

Inzwischen hat er aber wieder Worte gefunden: "Die LGBTQ-Community hat es immer noch schwer da draußen, weil sie einfach nicht akzeptiert wird. Und warum? Das geht nicht in meinen Kopf rein. Man tut doch niemandem etwas Böses damit." Er wolle sich nach dem Erlebnis nicht aus der Bahn werfen lassen.



Leone spielt seit wenigen Wochen in der RTL-Zwei-Realitysoap "Berlin – Tag & Nacht" den Bösewicht Marc. In sozialen Netzwerken spricht er offen über seine sexuelle Orientierung – und auch über seine Erfahrungen mit Homophobie. Vergangenen Monat berichtete er etwa darüber, dass sein eigener Vater – der Frankfurter Rapper D-Flame – Homosexualität nicht akzeptiere und er daher keinen Kontakt mehr mit ihm habe (queer.de berichtete).



Bereits vor wenigen Tagen hatte der offen schwule Realitydarsteller Martin Angelo über einen offenbar aus Homophobie begangenen Übergriff berichtet, bei dem er auch als "Schwuchtel" beschimpft worden sei (queer.de berichtete). (cw)