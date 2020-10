"gay_Bundesligaspieler" meldet sich zurück

Wann gibt es den ersten offen schwulen Fußballprofi in der Bundesliga?

"Ja, ich bin noch da [Zwinkersmiley]." Im Twitterprofil von "gay_Bundesligaspieler", einem angeblich versteckt lebenden schwulen deutschen Fußballprofi, gibt es erstmals seit vier Monaten wieder Bewegung.



Der Autor des vor einem Jahr erstellten Profils beschrieb am Dienstag und Mittwoch einen Plan seiner anonymen Gruppe gayPlayersUNITE, der aufzeigen soll, wie homosexuellen Spielern ein Gruppen-Coming-out ermöglicht werden soll. Dazu werden auch tolerante heterosexuelle Spieler gesucht, die als sogenannte Spielerbotschafter öffentlich zeigen, dass sie "Homophobie im Fußball oder homophobes Mobbing blöd" finden.



ja, ich bin noch da ;) hinter den Kulissen von gayPlayersUNITE hat sich viel getan. Die Planung und das Konzept wurden deutlich verbessert und erste Kooperationen werden eingefädelt. 20/21 wird die erste Saison in der schwule Spieler eine Anlaufstelle und Lobby haben. Bald mehr. gay_Bundesligaspieler (@gayBundesligas1) October 20, 2020 Twitter / gayBundesligas1

Konkret werden Interessierte aufgefordert, Flyer an Spieler der semiprofessionellen Ligen – also unterhalb der Bundesligen – zu senden, in denen sie über das Projekt aufgeklärt werden. Homosexuellen Spielern soll die Möglichkeit gegeben werden, sich zum Thema anonym oder offen zu äußern. Insgesamt kicken in diesem Bereich allein in Deutschland 6.800 Fußballer.





Hoffnung auf Schneeballeffekt

Mit dieser Aktion hofft "gay_Bundesligaspieler" auf einen "Schneeballeffekt": "Mehr Spieler dabei > mehr anonyme Äußerungen > mehr Spieler > mehr Äußerungen", so die Logik.



der neue Plan von gayPlayersUNITE setzt zunächst den Fokus auf schwule Semi-Profis.



Das hat viele Vorteile:

-Es gibt mit ca. 200 (3% v. 6800) viel mehr von ihnen

-auch neu ist der Schneeballeffekt: mehr Spieler dabei > mehr anonyme Äußerungen > mehr Spieler> mehr Äußerungen .. gay_Bundesligaspieler (@gayBundesligas1) October 21, 2020 Twitter / gayBundesligas1

Bereits jetzt seien die ersten (Ex-)Profis bei der Aktion dabei, ebenso gebe es anonyme Äußerungen. Mit Fan-Aktionen sollen außerdem die Anhänger*innen der Vereine mitgenommen werden.



Welle setzt sich fort: 1. (Ex-)Profis dabei 1. anonyme Äußerungen mehr (Ex)-Profis mehr Äußerungen ....

+ Fanaktionen, um Unterstützung der Fans sicherzustellen

+Unterstützung der Vereine durch Ausarbeitung AGG-Richtlinien sichern



1. Gruppencomingout Bundesliga gay_Bundesligaspieler (@gayBundesligas1) October 20, 2020 Twitter / gayBundesligas1

Die Identität von "gay_Bundesligaspieler" ist bislang noch geheim. Auf Twitter gibt es immer wieder die Vermutung, dass es sich dabei um ein Experiment eines Psychologiestudenten oder um einen schlechten Scherz handeln könnte. Vereinzelt reagierten Personen auf Twitter auch genervt auf die Probleme, die in dem Profil beschrieben werden. Der offen schwule Schlagersänger Patrick Lindner schrieb etwa Anfang des Jahres an "gay_Bundesligaspieler": "Oute Dich und Ruhe ist" (queer.de berichtete).



Bis dato hat sich noch kein einziger Bundesligaspieler während seiner aktiven Laufbahn als bisexuell oder schwul geoutet – offenbar hauptsächlich aus Angst vor Zurückweisung und einer negativen Reaktion der Fans. Vor wenigen Monaten warnte der frühere Bayern-Trainer Ottmar Hitzfeld homosexuelle Profis sogar vor einem Coming-out, da die Zeit "einfach noch nicht reif für so viel Ehrlichkeit" sei (queer.de berichtete). Auch gayPlayersUNITE rät von einem vorschnellen Einzel-Coming-out ab ("Nur wenn wir zuerst enttabuisieren und sicherstellen, dass die Antidiskriminierungsrechte der Spieler optimal befolgt werden, können wir Diskriminierung des Spielers [...] nach seinem Coming-out verhindern.") (dk)