Berlin: MKM + Partner sucht Datenschutz-Sachbearbeiter (m/w/d) im Backoffice

Heute, 12:57h, noch kein Kommentar

Die MKM DATENSCHUTZ GmbH hat sich auf die Beratung von Unternehmen in ganz Europa zu allen Fragen des Datenschutzes spezialisiert. Wir beraten unsere Kunden und legen Wert auf qualifizierte und individuelle Betreuung, um die hohen Ansprüche unserer Kunden zu erfüllen. Wir liefern pragmatische Lösungsansätze und unsere Beratung zeichnet sich durch technische und juristische Expertise aus einer Hand aus.



Wir wachsen. Wachsen Sie mit uns! Ab sofort suchen wir für unseren Standort Berlin



Datenschutz-Sachbearbeiter (m/w/d) im Backoffice

(ID Nummer 2020-B-02-02)



Ihre Aufgaben

• Sie erweitern unser engagiertes Backoffice-Team für den Support unserer Datenschutzkunden.

• Insoweit unterstützen Sie das Beraterteam, beantworten kleinere Anfragen von Kunden via E-Mail, Ticketsystem oder telefonisch.

• Sie verfassen selbstständig datenschutzrechtliche Antworten, versenden Dokumente und sind innerhalb des Ticketsystems koordinierend tätig.

• Weiterhin helfen Sie den Beraterteams vor Ort bei den Termin-Organisationen oder der Erledigung größerer Anfragen.

• Telefonisch haben Sie direkten Kontakt zu den Ansprechpartnern bei unseren Kunden.

• Eigenständige Prüfung von datenschutzrechtlichen Verträgen.



Ihr Profil

Sie verfügen bereits über Berufserfahrung im Bereich Datenschutz oder Datenschutzberatung. Sie besitzen mindestens eine abgeschlossene Berufsausbildung. Sie sind zertifizierter Datenschutzberater bzw. streben die Zertifizierung mit uns an. Sie arbeiten strukturiert und können sich gut selbst organisieren.

Bei Ihrer Arbeit können Sie ein Gespür für die Anliegen unserer Kunden entwickeln und arbeiten gut im Team zusammen. Solide Kenntnisse der englischen Sprache sind erforderlich.



Wir bieten

Sie steigen in einem erfahrenen, aber dennoch jungen Team ein. Sie sitzen an der Schnittstelle zwischen juristischen und technischen Fragestellungen. Eigenverantwortliches Arbeiten, ein moderner und freundlicher Arbeitsplatz und umfassende Weiterbildungsmöglichkeiten sind der Rahmen, in dem Sie sich entwickeln können. Eine wettbewerbsfähige Vergütung mit attraktiven Arbeitskonditionen sowie eine intensive Einarbeitung in unsere Abläufe sind für uns selbstverständlich.



Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung per E-Mail an Matthias Voigt unter



Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!