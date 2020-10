Nürnberg: MKM + Partner sucht Rechtsanwalt (m/w/d) Handels- und Gesellschaftsrecht, M&A

Heute, 12:57h, noch kein Kommentar

MKM+PARTNER ist als Wirtschaftskanzlei in Nürnberg und Berlin für Unternehmen in ganz Deutschland tätig. Wir legen Wert auf eine spezialisierte Beratung, um die hohen Ansprüche unserer Mandanten zu erfüllen und liefern pragmatische Lösungsansätze.



Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort in Nürnberg



Rechtsanwalt (m/w/d) für die Bereiche Handelsrecht und Gesellschaftsrecht, M&A

(ID Nummer 2020-N-02-05).



Ihre Aufgaben

• Gestaltung und Beratung im Zusammenhang mit Unternehmenskäufen und -zusammenschlüssen, sowie die Lösung handels- und gesellschaftsrechtlicher Fragestellungen in Verbindung mit steuerlichen Aspekten.

• Begleitung der Umstrukturierung von Unternehmen und Gestaltung von Nachfolgeregelungen.

• Vorbereitung der Gründung bzw. Errichtung von Personen- und Kapitalgesellschaften unter Berücksichtigung der Rechtsformwahl sowie unter steuerlichen Gesichtspunkten.

• Die Gestaltung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen, die Erstellung von Geschäftsführer- und Vorstandsverträgen, die laufende Betreuung von Haupt- und Gesellschafterversammlungen und die individuelle Betreuung von Geschäftsführungs-, Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern gehören zu Ihrem Berufsalltag.

• Die Ausarbeitung von Stellungnahmen zu rechtlichen Fragestellungen des Gesellschaftsrechts, die Unterstützung bei Mitarbeiterbeteiligungsmodellen sowie die Begleitung von Kapitalmaßnahmen.



Ihr Profil

Sie haben beide Juristischen Staatsexamina mindestens mit der Note befriedigend abgeschlossen und besitzen bereits Berufserfahrung in den fraglichen Rechtsgebieten. Der Erwerb eines Fachanwaltstitels ist wünschenswert und wird von MKM gefördert.



Für die Anliegen unserer Mandanten besitzen Sie ein Gespür und können Ihr Wissen verständlich vermitteln. Gute Kommunikations- und Führungseigenschaften zeichnen Sie aus. Die Bereitschaft zum ständigen Lernen und Einarbeiten in neue Bereiche ist für Sie selbstverständlich.



Was noch wichtig ist:

• Sie denken kreativ und innovativ

• Sie sind zuverlässig und loyal

• Sie entwickeln Lösungen auf Basis gründlicher Analysen

• Sie sind geschickt in der Organisation und Verhandlungsführung

• Sie arbeiten strukturiert und sind teamfähig

• Sie verfügen über sehr gute Englischkenntnisse



Wir bieten

Wir bieten Ihnen die Herausforderung, in einer dynamischen, jungen Wirtschaftskanzlei mit einem motivierten Mitarbeiterteam tätig zu werden. Wir betreuen spannende, internationale Mandanten mit fordernden Rechtsfragen. Sie erwartet ein modernes und angenehmes Arbeitsumfeld und echte Teamarbeit. Regelmäßige Fortbildungen, konkurrenzfähige Gehaltsstrukturen und entsprechende Entwicklungsmöglichkeiten sind für uns selbstverständlich.



Bitte richten Sie Ihre Bewerbung per E-Mail an . Ihr Ansprechpartner ist Herr Rechtsanwalt Burkhard Krecichwost.



Wir freuen uns bereits jetzt auf Ihre Bewerbung!